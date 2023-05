S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, coup dur, des versions de développement fuitent sur la Toile

Le développement de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl n'est clairement pas un long fleuve tranquille. Le studio ukrainien GSC Games doit déjà gérer de nombreuses difficultés à cause de la guerre dans son pays, et comme si cela ne suffisait pas, des pirates ont mis la main sur des fichiers de développement en mars dernier.

Les hackers, d'origine russe, avaient menacé de tout mettre en ligne si GSC Games ne payait pas une rançon. Le studio ukrainien n'avait pas fait suite à cette demande peu scrupuleuse, tout le monde avait oublié l'affaire... jusqu'à cette semaine. Sur Reddit, des internautes affirment avoir mis la main sur des versions de développement de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Ce sont 193 Go de données qui sont disponibles sur la Toile (aucun lien ne sera évidemment partagé ici), mais il y a quand même une bonne nouvelle : les fichiers sont cryptés et inutilisables en l'état. Cependant, au vu des données disponibles, il semblerait que la fuite soit davantage interne que d'origine extérieure.

Voir son jeu fuiter sur Internet, qu'importe la manière, ce n'est jamais une bonne nouvelle, mais comme le titre est injouable, GSC Games va pouvoir garder la tête haute et poursuivre le développement. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est pour rappel attendu sur PC et Xbox Series X|S dans le courant de l'année 2023, sans plus de précisions. Vous pouvez précommander l'édition collector à 189,99 € sur Amazon.