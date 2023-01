S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est plus apocalyptique que jamais avec de nouvelles images

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est pour rappel développé par GSC Games, un studio basé en Ukraine et qui est évidemment touché de plein fouet par la guerre qui sévit dans le pays. Cela fait presque un an que la Russie a débuté son offensive, bouleversant le développement du jeu.

Après plusieurs semaines d'arrêt, le développement de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl a repris, mais GSC Games a dû s'adapter. Le studio s'est scindé en plusieurs groupes, certains ont quitté le pays, mais d'autres sont restés en Ukraine, poursuivant la conception du jeu en télétravail. Maria Grygorovych, productrice du jeu, s'est entretenue avec Wired sur ce développement pour le moins unique, expliquant comment, après le chaos du début de la guerre, le studio a su s'adapter, sans pour autant oublier le conflit, ses dangers et ses conséquences.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est quand même attendu en 2023 sur PC et Xbox Series X|S, et il s'offre même de nouvelles images, à admirer ci-dessus. L'ambiance apocalyptique est palpable. Vous pouvez précommander le jeu à 59,99 € sur Gamesplanet.

Lire aussi : S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, nouvelle bande-annonce de gameplay pour le FPS radioactif