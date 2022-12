S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, nouvelle bande-annonce de gameplay pour le FPS radioactif

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ne fait plus les gros titres depuis quelques mois, il faut dire que GSC Games est pas mal préoccupé par la guerre qui continue de faire rage en Ukraine, mais le studio arrive tout de même à poursuivre le développement de son jeu de tir. Il nous offre même un petit cadeau pour finir l'année :

GSC Games vient en effet de publier une nouvelle bande-annonce pour S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, qui fait la part belle au gameplay. Le titre reprendra les mécaniques des précédents volets, avec des séquences de tir dans des environnements fermés souterrains, mais aussi l'exploration de la Zone, un lieu hautement radioactif dans lequel surviennent d'étranges évènements.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl n'a pour rappel plus de date de sortie précise, il est simplement attendu en 2023 sur PC et Xbox Series X|S, mais les précommandes sont de nouveau ouvertes. Vous pouvez d'ailleurs réserver le jeu contre 59,99 € sur Gamesplanet.