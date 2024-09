The Midnight Walk, une aventure de fantasy sombre artisanale, arrive sur PS5, PC et casques VR

MoonHood, un nouveau studio de développement de jeux fondé par d’anciens membres de Zoink Games, développeur de Lost in Random et Fe, a révélé aujourd'hui The Midnight Walk, un jeu d'aventure à la première personne se déroulant dans un univers de fantasy sombre, entièrement réalisé en argile. Publié par Fast Travel Games, le jeu est prévu pour une sortie sur PlayStation 5 avec support optionnel pour PlayStation VR2, ainsi que sur PC avec compatibilité pour les casques VR.

The Midnight Walk a été présenté lors de la diffusion State of Play de PlayStation. La bande-annonce dévoile un monde façonné à la main où les joueurs incarnent Le Brûlé, un personnage qui se lie d’amitié avec Potboy, une créature-lampe perdue. Ensemble, ils devront naviguer à travers un univers rempli de merveilles et d'horreurs, tout en utilisant la flamme de Potboy pour éclairer leur chemin. Les joueurs devront faire preuve d'ingéniosité pour échapper à des monstres menaçants désireux de dévorer la flamme de leur compagnon.

Le jeu propose cinq récits mêlant feu et obscurité, mettant en avant une galerie de personnages uniques. Chaque élément du jeu, des environnements aux ennemis, a été soigneusement sculpté dans de l'argile, puis numérisé en 3D avec un niveau de détail impressionnant. Ce processus, associé à une animation de type stop motion, crée un monde à la fois complexe et visuellement captivant.

Les principales caractéristiques de The Midnight Walk incluent :

Une aventure immersive et sombre : En tant que Le Brûlé, les joueurs accompagneront Potboy dans un voyage à travers un monde peuplé d'amis et de créatures éclectiques.

Un univers façonné à la main : Chaque élément graphique a été sculpté en argile, offrant une expérience artistique unique.

Support VR optionnel : Le jeu pourra être expérimenté avec un casque PlayStation VR2 sur PS5 ou avec un casque VR sur PC.

Des informations supplémentaires sur The Midnight Walk seront annoncées prochainement et la date de sortie est calée sur l'année 2025.