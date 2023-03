Marvel's Midnight Suns : Morbius sort les crocs face à HYDRA et Dracula dans le DLC The Hunger, déjà disponible

Le rythme des ajouts de contenus additionnels à Marvel's Midnight Suns a été assez soutenu en ce début d'année 2023, alors même que les joueurs attendent toujours la sortie des versions PS4, Xbox One et Switch. Après The Good, The Bad, and The Undead mettant en scène Deadpool en janvier et Redemption avec Venom en février, c'est donc au tour de Morbius d'être sous le feu des projecteurs dans The Hunger.

Les joueurs peuvent donc depuis ce mardi découvrir une nouvelle aventure mettant en scène le Dr. Michael Morbius (qui est sans doute mieux que le film avec Jared Leto...) disponible sans frais supplémentaires pour les possesseurs du Season Pass de Marvel's Midnight Suns, mais aussi vendu 14,99 € séparément. Là encore, ce sont les vampires qui sont au cœur de l'intrigue, ce qui n'a rien de surprenant pour le coup. Et qui de mieux que Dracula pour faire office de boss ?

En tentant de se guérir d'une maladie rare, le brillant biochimiste Michael Morbius s'est transformé par accident en un genre de chauve-souris et se nourrit désormais, malgré lui, du sang des vivants pour survivre. Pour combattre la menace vampire qui pèse sur New York, Morbius doit s'allier aux Midnight Suns dans une série de missions inédites. Terminer ces missions vous aidera à déverrouiller une mission bonus spécialement conçue pour celles et ceux qui choisissent le Season Pass Marvel's Midnight Suns et terminent toutes les missions de DLC incluses dans ce dernier. Comme si une invasion de vampires ne suffisait pas, Hydra a commencé à injecter de l'ADN de morts-vivants au sein de ses troupes les plus puissantes, afin de créer un escadron de supersoldats mutants. En partant de leurs caractéristiques, Morbius comptait sur la rétro-ingénierie pour créer un sérum lui permettant de supporter la lumière du jour. Mais placées entre de mauvaises mains, ses recherches risquent de rendre tous les vampires invincibles. Ayant déjà combattu aux côtés de Blade et de Ghost Rider par le passé, Morbius se retrouve en bonne compagnie auprès des Midnight Suns. Mais il est temps pour lui d'étancher sa soif de sang une fois de plus et d'aider à éradiquer ce nouveau mal.

Du côté de l'Abbaye, un laboratoire vient s'ajouter à la liste des lieux, idéal dans le cadre des recherches de Morbius, tandis que ce nouveau personnage jouable apporte 11 capacités de héros uniques et divers éléments cosmétiques. Une présentation plus poussée de ses capacités est à retrouver ci-dessous.

Il ne reste désormais plus que Tornade en termes d'ajout payant prévu, qui a justement un lien avec Dracula dans les comics. Est-ce que Firaxis jouera là-dessus ? Réponse sans doute en avril si le rythme ne faiblit pas.

D'ici là, vous pouvez toujours vous procurer Marvel's Midnight Suns sur Amazon au prix de 29,99 €.