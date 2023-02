Marvel's Midnight Suns : le DLC Redemption avec Venom et Mephisto daté et introduit en vidéo, un week-end gratuit sur Steam annoncé

Depuis début décembre, les joueurs PS5, Xbox Series X|S et PC peuvent profiter de Marvel's Midnight Suns, un jeu de rôle tactique utilisant des cartes, signé par le studio derrière les XCOM, Firaxis Games, et édité par 2K. Si nous n'avons actuellement aucune nouvelle des versions PS4, Xbox One et Switch, elles devraient paraître dans les prochains mois. En attendant, les possesseurs du jeu ont pu découvrir le DLC The Good, The Bad, and The Undead ajoutant Deadpool au roster au sein d'un scénario inédit face à des vampires. À peine un mois après, c'est déjà le suivant qui s'apprête à voir le jour !

Comme prévu, c'est Venom qui sera à l'honneur du deuxième DLC payant du Season Pass, intitulé à juste titre Redemption, puisque l'anti-héros manipulé par Lilith dans le scénario principal va tenter de se racheter en affrontant des vampires à la demande de Mephisto. Il aura à sa disposition 10 capacités de héros uniques pour accomplir les nouvelles missions, tandis que l'Abbaye sera à nouveau mise à jour avec notamment des éléments cosmétiques pour Venom. Si vous êtes déjà conquis, l'attente sera brève, puisque sa sortie est prévue pour la semaine prochaine, le jeudi 23 février. Après ça, il restera encore Morbius et Tornade, qui pourraient donc débarquer en mars et avril si le rythme ne faiblit pas.

Par ailleurs, si vous jouez sur ordinateur et êtes curieux, sachez qu'un week-end All-Access sur Steam a été annoncé, permettant de jouer à Marvel's Midnight Suns dans son édition standard gratuitement depuis ce jeudi 16 février à 19h00, et ce jusqu'au dimanche 19 février à 18h59. La progression sera conservée si vous décidez de craquer, la boutique de Valve le proposant à -40 % jusqu'au 2 mars.

Si Marvel's Midnight Suns vous fait de l'œil sur consoles, il est vendu à partir de 34,99 € sur Amazon et dès 42,99 € à la Fnac.