Marvel's Midnight Suns daté sur PS4 et Xbox One, ainsi que le dernier DLC Blood Storm avec Tornade, la version Switch annulée

La fin est proche pour Marvel's Midnight Suns. Lancé au début du mois de décembre dernier sur PS5, Xbox Series X|S et PC, le jeu de rôle tactique de Firaxis Games et 2K Games devait également paraître sur PS4, Xbox One et Switch, des versions dont nous avons enfin des nouvelles, qui ne sont pas toutes bonnes. En effet, le studio fera finalement l'impasse sur la console de Nintendo et n'a pas donné plus de détails sur la raison quant à cette annulation, même si nous pouvons supposer que le hardware limité n'est pas étranger à cela. À côté de ça, l'ancienne génération de consoles y aura bien droit, et ce la semaine prochaine, le 11 mai. En revanche, il faudra se contenter du format numérique... Ces versions PS4 et Xbox One auront également droit à leur édition Légendaire et au Season Pass, permettant d'acquérir les quatre DLC scénaristiques, dont Tornade sanguinaire, qui a donc été présenté.

Après The Good, The Bad, and The Undead avec Deadpool, Redemption nous faisant incarner Venom et The Hunger ajoutant Morbius, c'est donc Tornade qui sera au cœur de cette extension baptisée en anglais Blood Storm, capable de faire pleuvoir la foudre et des rafales de vent sur ses ennemis avec ses 10 capacités héroïques. Sans surprise, les vampires se dresseront d'ailleurs sur notre route, avec Sin et Dracula, l'histoire s'articulant autour de la protection d'une jeune mutante appelée Dahlia. Le DLC ajoutera également divers éléments cosmétiques et une amélioration de l'Abbaye, l'Enhanced T.H.R.E.A.T. Room. Là encore, la date de sortie est fixée au 11 mai. En bonus pour les joueurs qui viendront à bout de toutes les missions des quatre DLC, un « monstre mythique » les attendra pour une « épreuve de force finale ».

Si vous souhaitez vous procurer Marvel's Midnight Suns, Amazon le vend à partir de 29,99 €.