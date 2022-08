Marvel's Midnight Suns : et ça recommence, la date de sortie de nouveau reportée...

Initialement prévu pour mars 2022, Marvel's Midnight Suns avait été repoussé au second semestre, avant que sa date de sortie ne soit plus tard calée au 7 octobre 2022 sur PC, Switch, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. Et si ce premier report était assez en ligne avec les autres productions actuelles, la crise sanitaire obligeant encore les développeurs à revoir leur rythme, voilà qu'il va falloir faire face à un deuxième.

2K Games et Firaxis Games viennent d'annoncer que Marvel's Midnight Suns était reporté à plus tard durant cette année fiscale, pour une sortie avant le 31 mars 2023. Et il prévoit aussi de privilégier les éditions next-gen, en le proposant d'abord sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, avant de le lancer sur PS4, Xbox One et Switch dans un second temps...

Nous avons une mise à jour importante à partager concernant notre date de lancement pour Marvel's Midnight Suns . Après discussion avec l'équipe, nous avons pris la décision de reculer la date de lancement de Marvel's Midnight Suns pour nous assurer que nous offrons la meilleure expérience possible à nos fans. Nous le lancerons plus tard lors de cet exercice fiscal sur PC sous Windows 10, Xbox Series X|S et PlayStation 5, avec les versions Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch à une date ultérieure. Nous savons que les fans ont hâte de jouer à Marvel's Midnight Suns et nous utiliserons ce temps supplémentaire pour nous assurer que nous offrons la meilleure expérience possible pour tout le monde. Marvel's Midnight Suns est de loin le plus grand jeu que nous ayons jamais créé et nous apprécions énormément tout le soutien que les joueurs ont partagé avec nous au fil des années.

Marvel's Midnight Suns était pourtant bien lancé, lui qui nous présentait actuellement ses personnages jouables en vidéos. Nous nous retrouvons malheureusement sans date de sortie fixe pour le moment, mais il est toujours possible de précommander son exemplaire à partir de 54,99 € sur Amazon.fr.