Marvel's Midnight Suns : et un de plus, Firaxis annonce le report de son RPG tactique

À l'occasion de la gamescom 2021, Firaxis et 2K Games ont dévoilé Marvel's Midnight Suns, un jeu de rôle tactique qui mettra en scène une fine équipe de super-héros et notre propre personnage le Hunter pour combattre la démoniaque Lilith, le tout avec un gameplay nous faisant utiliser des cartes pour déchaîner nos compétences. Il y a clairement de quoi être hypé, mais l'attente sera finalement bien plus longue que prévu. En effet, Take-Two (la maison-mère de 2K) a communiqué ses résultats pour le 2e trimestre de son année fiscale et c'est à cette occasion que nous avons appris que le jeu ne sortira plus en mars 2022 comme initialement annoncé.

We have an important development update to share with our fans pic.twitter.com/ycNDCVtbwD — Marvel's Midnight Suns (@midnightsuns) November 3, 2021

Non, désormais, Marvel's Midnight Suns est attendu durant la 2e moitié de l'année 2022, soit durant l'exercice fiscal 2023 de Take-Two. Firaxis a dans le même temps partagé un communiqué détaillant ce report, avec un discours dont nous avons désormais l'habitude.

Salut tout le monde De la part de toute l'équipe de Firaxis, merci de partager à quel point vous êtes enthousiastes pour Marvel's Midnight Suns. Nous avons été ravis de voir votre réaction, de l'annonce du jeu à celle la révélation du système de combat tactique à base de cartes. Marvel's Midnight Suns est un vrai projet de rêve pour l'équipe et nous ne pouvons exprimer à quel point c'est un honneur de créer quelque chose de nouveau dans l'univers Marvel. Nous avons décidé de partager que nous avons pris la dure décision de déplacer la fenêtre de lancement à la deuxième moitié de 2022. Nous savons que de nombreux fans attendaient avec impatience d'y jouer au printemps prochain initialement, et cette décision n'a pas été prise à la légère. Nous avons décidé de repousser le lancement, car nous avons besoin de plus de temps afin de réaliser le meilleur jeu possible. Nous croyons en notre vision créative pour Marvel's Midnight Suns et voulons lui rendre justice en délivrant une aventure inoubliable du côté surnaturel de Marvel. Ces mois supplémentaires vont être utilisés pour ajouter davantage d'histoires et cinématiques, pour polir l'ensemble du jeu, et seront essentiels pour faire de notre vision une réalité. Merci de votre compréhension, vous êtes les meilleurs fans au monde. Jack Solomon, directeur créatif Garth DeAngelis, producteur senior de la licence

