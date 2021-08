GC2021 : Marvel's Midnight Suns, le RPG tactique façon XCOM de Firaxis officialisé par un premier trailer énervé !

Vous vous souvenez de Codename CODA, le possible nouveau jeu de stratégie de Firaxis Games dans la veine des XCOM mais avec les héros de Marvel ? Il a été révélé lors de la gamescom Opening Night Live avec une bande-annonce impressionnante sur fond de Enter Sandman, et il s'appellera finalement Marvel's Midnight Suns.

Nous n'incarnerons pas directement les Avengers, mais la dernière ligne de défense de la Terre, les Midnight Suns, afin d'explorer « le côté plus obscur de l'univers Marvel ». Nous affronterons ainsi des forces démoniaques venues des ténèbres dans des combats façon RPG tactique. Nous pourrons y personnaliser nos propres super-héros pour combattre aux côtés de Ghost Rider, Wolverine, Iron Man et d'autres encore.

La sortie est d'ores et déjà prévue sur PC (et consoles ?) pour mars 2022, et du gameplay sera montré le 1er septembre à 11h30. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à la newsletter du site officiel pour obtenir une skin exclusive de Nightstalker pour Blade.