Marvel's Midnight Suns : la date de sortie et des personnages stylés officialisés par une cinématique, du gameplay avec Spider-Man dévoilé

Initialement prévu pour mars, Marvel's Midnight Suns avait été reporté à plus tard en 2022 avant de disparaître des radars. Nous attendions donc avec impatience de ses nouvelles quant à son lancement et son contenu, surtout depuis qu'un leak a récemment mentionné sa possible date de sortie.

Geoff Keighley a depuis confirmé la présence du jeu de stratégie de Firaxis Games au Summer Game Fest, c'est donc sans grande surprise que nous l'avons vu sur nos écrans ce soir. Un trailer cinématique sur fond de Master of Puppets a introduit des personnages jouables comme Venom et Spider-Man, avec des apparences que nous n'avons pas l'habitude de voir. Des médias ont aussi pu partager du gameplay inédit avec l'Homme-Araignée dans de longues vidéos.



Comme attendu, sa date de sortie a été calée non pas au 6, mais au 7 octobre 2022 sur PC, Switch, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et la Enhanced Edition et la Legendary Edition qui avaient fuité seront bientôt disponibles en précommande. La skin Defzenders de Doctor Strange sera d'ailleurs offerte avec les réservations.



