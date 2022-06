RUMEUR sur Marvel's Midnight Suns : la nouvelle date de sortie et les éditions spéciales en fuite

Les projets Marvel se sont multipliés sur le terrain des jeux vidéo ces dernières années, et vont continuer à le faire. Ce sera notamment le cas chez 2K Games et Firaxis Games, qui préparent un certain Marvel's Midnight Suns, jeu de rôle tactique dans la veine de la licence XCOM par les mêmes développeurs.

SCOOP: As @_Tom_Henderson_ already predicted, 2K is gonna start pre-orders for Marvels #MidnightSuns soon. Launch date seems October 6th. There will be three versions: Standard, Enhanced and Legendary.

More details in this thread ???? 1/6#SummerGamesFest pic.twitter.com/5AK8o0hUDa — Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) June 2, 2022

Un temps annoncé pour mars 2022, le titre avait été repoussé au second semestre de l'année dès novembre dernier. Nous attendions de ses nouvelles depuis et elles pourraient arriver bientôt. Le journaliste Nils Ahrensmeier affirme avoir découvert les éditions spéciales et la date de sortie du titre chez un revendeur qu'il ne veut même pas nommer, et a même partagé des visuels de ces éditions : preuve qu'ils sont sûrement véridiques, ils ont rapidement été supprimés par un acteur judiciaire pour des questions de copyright.

En plus de la version standard, il y aurait ainsi une Enhanced Edition ajoutant 5 skins premium de Captain America (Future Soldier), Captain Marvel (Mar-Vell), Magik (Phoenix 5), Nico Minoru (Sister Grimm) et Wolverine (X-Force). Une Legendary Edition comprendrait elle un Season Pass fait de 4 DLC comprenant un nouveau héros jouable avec ses propres missions et ennemis, et surtout 23 apparences additionnelles : Captain America (Future Soldier), Captain America (Captain of the Guard), Captain Marvel (Mar-Vell), Captain Marvel (Medieval Marvel), Magik (Phoenix 5), Magik (New Mutant), Nico Minoru (Sister Grimm), Nico Minoru (Shadow Witch), Wolverine (X-Force), Wolverine (Cowboy Logan), Blade (Demon Hunter), Blade (Blade 1602), Iron Man (Iron Knight), Iron Man (Bleeding Edge), Ghost Rider (Spirit of Vengeance), Ghost Rider (Death Knight), Doctor Strange (Strange Future Supreme), Scarlet Witch (Boss Witch), Scarlet Witch (Fallen SW), Spider-Man (Symbiote), Spider-Man (Démon) et 2 skins supplémentaires pour un héros non annoncé.

La date de sortie serait sinon calée au 6 octobre 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Faut-il attendre une confirmation la semaine prochaine lors du Summer Game Fest Live ? Seul l'avenir nous le dira !

