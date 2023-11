RUMEUR sur Skull and Bones : la nouvelle date de sortie en fuite

Le mouton noir du catalogue d'Ubisoft va-t-il enfin pouvoir hisser son pavillon et prendre la mer prochainement ? Oui, nous parlons bien sûr de Skull and Bones, qui a enchaîné les reports depuis son annonce en 2017 et dont le développement plus que compliqué ne fait plus de doute à ce stade. Il avait fait son grand retour en juillet 2022 avec une date de sortie, des éditions, une cinématique CGI et du gameplay, mais ce grand déballage qui s'était poursuivi tout l'été a vite été rattrapé par la réalité et un autre report qui aurait dû le faire sortir non plus le 8 novembre 2022, mais le 9 mars 2023. Ce ne fut hélas pas le cas, mais une bêta fermée a fini par être organisée fin août. Depuis, sa nouvelle période de lancement a été planifiée pour le premier trimestre de l'année 2024, soit entre janvier et mars prochains. Et il semblerait que l'éditeur s'y tienne cette fois, à en croire une fuite.

En effet, Tom Henderson rapporte sur Insider Gaming que la date de sortie de Skull and Bones serait finalement fixée au vendredi 16 février 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Bon, en revanche, nous ne comprenons pas bien pourquoi il évoque l'édition Premium comme si elle n'avait jamais été annoncée alors que son contenu est connu depuis l'été 2022... Par contre, l'accès anticipé de trois jours dont il parle n'était pas présent à l'époque. Quant à l'annonce officielle, elle devrait survenir dans les prochaines semaines, pourquoi pas lors des Game Awards.

Il est toujours possible de précommander Skull and Bones sur Amazon au prix de 79,90 € sur PS5 et à partir de 79,99 € à la Fnac. Si cette nouvelle date s'avère, les joueurs devront donc bien composer avec un jeu de plus pour ce début d'année 2024 déjà surchargé...