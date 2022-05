Summer Game Fest 2022 : la cérémonie datée avec une bande-annonce IMAX

Cette année encore, Geoff Keighley va organiser le Summer Game Fest, sa présentation estivale dédiée aux nouveautés vidéoludiques et qui compte remplacer une nouvelle fois l'E3. L'organisateur est de retour aujourd'hui avec une bande-annonce dévoilant des informations croustillantes :

Sortez vos calendriers, le Summer Game Fest 2022 aura lieu le 9 juin prochain, avec une cérémonie qui débutera à 20h00. Bien évidemment, le contenu reste mystérieux, mais nous devrions avoir droit à de belles surprises avec des « world premieres », des vidéos, des informations et des détails sur de gros jeux, comme pour l'édition 2021 avec Elden Ring, Death Stranding: Director’s Cut et Tiny Tina’s Wonderland, sans oublier la présence de plusieurs invités.

Pour cette édition, Geoff Keighley voit les choses en grand, la présentation sera à suivre sur YouTube, Twitch, Twitter et Facebook, mais aussi dans plusieurs cinémas IMAX outre-Atlantique, et il en sera de même pour les Game Awards en fin d'année. Juste après la cérémonie du Summer Game Fest 2022, nous aurons encore une fois droit au Day of the Devs: Summer Game Fest Edition consacré aux jeux indépendants et coproduit par Double Fine Productions et iam8bit. Vous pouvez retrouver Elden Ring à 50,99 € sur Gamesplanet.