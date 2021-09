Marvel's Midnight Suns : un trailer et une vidéo commentée pour tout savoir du Hunter personnalisable, de l'Abbaye et du gameplay

Son annonce était attendue, mais Marvel's Midnight Suns a tout de même marqué la gamescom Opening Night Live. Une bande-annonce de gameplay a comme prévu été dévoilée ce 1er septembre chez IGN, suivie par une présentation commentée pour nous permettre de voir le titre en action.

L'histoire tournera autour de Lilith, la Mère des Démons ranimée par Hydra, et qui est la seule à pouvoir ressusciter le vil Chthon. Les super-héros de Marvel vont alors devoir raviver l'âme du Hunter, un puissant guerrier que nous allons incarner et pouvoir personnaliser à notre guise. Il va former autour de lui l'unité des Midnight Suns, à partir de membres des Avengers, X-Men, Runaways et compagnie, dont Captain Marvel, Blade, Doctor Strange, Iron Man, Wolverine, Captain America, Nico, Magik, ou encore le Ghost Rider de Robbie Reyes. Attendez-vous à retrouver aussi bien des visages familiers que des protagonistes plus méconnus des comics.

Le récit se déroulera autant sur le terrain qu'en dehors, alors que nous pourrons régulièrement explorer l'Abbaye, un lieu de rencontres et d'activités où nous pourrons pratiquer des activités quotidiennes comme du yoga magique ou une balade enrichissante, caresser des animaux de compagnie, créer de nouvelles habiletés dans la Forge, renforcer nos compétences auprès de Blade ou trouver de nouveaux héros lors de missions données par Captain Marvel. La liberté de choix et d'action y sera très grande, et les liens que nous y créerons avec nos alliés influeront sur la manière dont se dérouleront les combats en débloquant des bonus et pouvoirs. Sera-t-il possible d'avoir des relations amoureuses avec des personnages ? Firaxis a botté en touche en déclarant que nous pourrons nouer des amitiés « très, très, très proches ».

Sur le terrain, les combats tourneront autour d'escouades de 3 joueurs et utiliseront un système de compétences liées à des cartes, pouvant servir aux attaques, à la défense ou au soin, tandis que des combos et finishers spéciaux pourront être déclenchés. Une habileté spéciale dénommée Capacité Midnight Sun pourra elle être débloquée via nos relations, et est associée à une tenue alternative pour chaque personnage. L'aventure nous emmènera enfin à travers des décors variés, des toits de New York aux souterrains occupés par Hydra en passant par un désert aride ou des coins bien plus mystérieux.

Marvel's Midnight Suns est un nouveau JdR tactique qui explore le côté plus obscur de l'univers Marvel. Vous devrez affronter les forces démoniaques venues des ténèbres en intégrant les Midnight Suns, la dernière ligne de défense sur Terre. Au moyen de la science et de la magie noire, Hydra est parvenue à tirer de son sommeil pluriséculaire Lilith, la Mère des démons. Cette dernière est prête à tout pour accomplir une ancienne prophétie et ressusciter l'infâme Chthon. Au pied du mur, les Avengers sont contraints de demander l'aide des Midnight Suns : Nico Minoru, Blade, Magik et Ghost Rider. Ce groupe de jeunes héros aux pouvoirs surnaturels a été formé pour empêcher Lilith d'accomplir ses sombres desseins. Ensemble, ils ressuscitent le Hunter, un puissant guerrier qui n'est autre que l'enfant perdu de Lilith et la seule personne à avoir déjà vaincu la Mère des démons. Vous devrez affronter vos alliés déchus et faire face aux ténèbres pour sauver le monde de la destruction ! Le studio légendaire qui a révolutionné les jeux de stratégie et de tactique présente son tout dernier titre ! Menez des combats tactiques spectaculaires en utilisant vos super-pouvoirs, forgez des amitiés avec des héros emblématiques et vivez une aventure inoubliable qui vous plongera dans un univers Marvel plus sombre. Élevez-vous Face Aux Ténèbres ! VIVEZ UNE AVENTURE MARVEL. Incarnez le Hunter, le tout premier héros personnalisable de l'univers Marvel. Vous serez à la tête d'une équipe de héros légendaires issus des Avengers, des X-Men ou encore des Fugitifs que vous pourrez personnaliser à votre guise. Vous pourrez également adapter vos compétences à votre style de jeu et débloquer des tenues emblématiques qui raviront tous les fans de l'univers Marvel. DÉCOUVREZ LA PART D'OMBRE DE MARVEL. Dans un monde inconnu, à l'atmosphère surnaturelle et mystique, élevez-vous face aux forces démoniaques de Lilith et vivez une expérience immersive aux côtés de héros emblématiques. L'enjeu n'a jamais été aussi important ! Affrontez les héros emblématiques de Marvel qui ont succombé à la magie noire et empêchez Lilith de ressusciter Chthon, son maître maléfique. CÔTOYEZ DES HÉROS LÉGENDAIRES. Découvrez ces héros sous un nouveau jour et débloquez de nouvelles compétences en tissant des liens en dehors du champ de bataille avec plusieurs de vos héros Marvel favoris, tels que Wolverine, Iron Man ou encore Captain America. Explorez les moindres recoins de l'Abbaye, votre base secrète mystique, et découvrez les mystères que renferme le domaine. DEVENEZ UN VÉRITABLE SUPER-HÉROS. Faites équipe avec les autres héros, évaluez le champ de bataille pour adopter la stratégie adéquate et lancez des attaques dévastatrices et emblématiques contre les forces des ténèbres. Les créateurs des jeux tactiques à succès XCOM présentent un tout nouveau système de combat palpitant et extrêmement personnalisable, qui fait la part belle à la réflexion et au style des super-héros.

Les précommandes de Marvel's Midnight Suns ne sont pas encore ouvertes, mais il verra le jour en mars 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. D'ici là, Marvel's Guardian of the Galaxy peut être pré-acheté à partir de 59,99 € sur Amazon.fr.