Marvel's Midnight Suns nous conte la fin du monde dans son trailer de lancement cinématique, le dernier héros du roster enfin dévoilé !

Vendredi, les possesseurs d'une PS5, Xbox Series X|S ou d'un PC vont pouvoir découvrir Marvel's Midnight Suns, jeu de rôle tactique de Firaxis Games utilisant des cartes lors de ses affrontements. Ces dernières semaines, nous avons pu découvrir 5 courtes préquelles animées narrant les origines de Lilith et de l'équipe de base des Midnight Suns, avec Nico Minoru pour sa conclusion. Le studio tenait hier soir un nouveau livestream, à revoir en fin d'article, lors duquel la bande-annonce de lancement a été diffusée en plus de phases de gameplay.

Le studio appréciant visiblement Metallica, ses principaux trailers ont jusqu'à présent eu droit à l'excellente reprise d'Enter Sandman par The Warning et Alessia Cara, puis au classique Master of Puppets. Pour cette dernière vidéo cinématique, c'est au tour de For Whom The Bell Tolls d'y passer, qui correspond bien à la thématique puisque nous assistons à la chute du Sanctum Sanctorum et au début de la fin du monde envahi par les sbires de Lilith et donc de Chthon, tandis qu'il est question d'une prophétie concernant les Midnight Suns.

Mais ce n'est pas tout, car « le secret le mieux gardé, dont personne n'a jamais entendu parler » a enfin été dévoilé. Oui, ce n'est non sans autodérision que Firaxis a officialisé Hulk dans le roster, qui avait fuité. Reste à savoir à quel moment il rejoindra le groupe puisqu'il faudra le combattre lorsqu'il sera possédé par Lilith.

Our best kept "secret" that absolutely no one found out about is finally revealed! ????



Hulk SMASHES his way on to the Midnight Suns roster December 2. pic.twitter.com/cXZFxMb96t — Marvel's Midnight Suns (@midnightsuns) November 29, 2022

Marvel's Midnight Suns est donc attendu ce vendredi 2 décembre et vous pouvez le précommander sur Amazon à partir de 54,99 €. Il sortira par la suite sur PS4, Xbox One et Switch.