Marvel's Midnight Suns : trailer pour l'Abbaye et chasse nocturne avec Blade dans la préquelle animée The Daywalker

Décidément, Marvel's Midnight Suns n'en finit plus de se montrer en ce moment. Nous avons pu découvrir la troisième vidéo d'animation servant de préquelle au jeu la semaine dernière, mettant en scène Ghost Rider et intitulée Hell On Wheels, et elle a rapidement été suivie par la diffusion d'une nouvelle bande-annonce centrée sur l'Abbaye, le hub du jeu. Nous y voyons donc le réveil du Chasseur, avant un aperçu global des lieux de cette zone qui promet d'être assez vaste et lugubre, ainsi que des scènes de l'aventure. Les développeurs ont également tenu un nouveau livestream, le précédent ayant permis de dévoiler le contenu du Season Pass, que vous pouvez revoir en fin d'article.

Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la diffusion du 4e épisode de la préquelle animée, qui est justement centrée sur Blade, The Daywalker. Évidemment, l'action prend place de nuit, terrain de jeu des vampires qui tentent de s'en prendre au protagoniste hybride, mais qui ne font pas long feu face à ses talents et son armement léthal. Cette petite échauffourée n'est que prétexte à nous montrer ce dont il est capable avant de faire intervenir Sarah venue pour le recruter au sein de l'équipe, encore une fois accompagnée par Magik. Et contrairement à son camarade Ghost Rider, Blade accepte immédiatement la proposition, visiblement impatient de chasser une grosse proie.

Marvel's Midnight Suns sortira le 2 décembre sur PS5, Xbox Series X|S et PC, puis sur PS4, Xbox One et Switch par la suite. Vous pouvez le précommander sur Amazon à partir de 54,99 €.

