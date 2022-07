Marvel's Midnight Suns : Iron Man lâche des vannes et des rayons lasers dans son trailer de gameplay

Référence dans le milieu de jeux de stratégie, Firaxis Games travaille sur l'ambitieux Marvel's Midnight Suns. Combats tactiques avec des escouades de 3 super-héros, compétences évolutives à utiliser via un système de cartes, missions riches et nombreuses accessibles depuis une abbaye vivante, protagoniste personnalisable appelé Hunter... le titre ne manque pas de promesses.

Les développeurs nous présentent actuellement les différents personnages jouables au travers de vidéo, et ont commencé par Captain America. Iron Man lui emboîte le pas avec une bande-annonce de gameplay toujours aussi brève, mais intense, dans lequel il lâche déjà quelques vannes et utilise son armure surpuissante.

Possédant des réserves de liquidités sans fond et un intellect brillant, Tony Stark sait tout sur les privilèges. Il a les ressources pour transformer n’importe quel défi en succès, grâce à son propre esprit et à la richesse de la société de son père. Après l’explosion d’une bombe meurtrière, il a même transformé les éclats d’obus logés dans sa poitrine et menaçant son cœur en un avantage net : cela l’a poussé à perfectionner non seulement son réacteur à arc innovant, mais aussi une armure de haute technologie. Cependant, Tony est également conscient de la chance qu’il a... et est même un peu conflictuel à ce sujet. De toutes les descriptions qui lui sont couramment appliquées - millionnaire, playboy, génie - il a décidé qu’il préférait « héros ». Il veut voir sa technologie remodeler le monde, mais contrairement à son père, il veut que ce changement soit positif.

Son arsenal et ses technologies ne seront pas de trop pour défier Lilith et ses sbires. Marvel's Midnight Suns sera disponible le 7 octobre 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.

