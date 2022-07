Marvel's Midnight Suns : le gameplay de Captain America et un récapitulatif de ses aventures en comics présentés en vidéos

Depuis son annonce l'été dernier durant la gamescom 2021, Marvel's Midnight Suns s'est fait plutôt discret, notamment en raison d'un report de plusieurs mois, mais sa campagne marketing va désormais s'accélérer puisque sa sortie a été fixée au 7 octobre prochain. Le jeu de rôle tactique de Firaxis et 2K Games s'appuyant sur l'héritage des Midnight Sons va donc mettre en scène tout un tas de super-héros de la Maison des idées face à Lilith et ses alliés corrompus par sa magie. Parmi les personnages principaux, nous retrouverons notamment Captain America, qui a eu droit ces derniers jours à plusieurs vidéos promotionnelles.

Pour commencer, c'est donc un rapide aperçu de gameplay qui nous est proposé le montrant affronter des membres d'Hydra, évidemment sans montrer toute la partie tactique avec les cartes qui caractérisera notre expérience.

Vient ensuite un showcase, le premier d'une longue série, qui sert à introduire plus en détail ses capacités tournant principalement autour de son bouclier, lui permettant de bloquer les coups, d'attirer les attaques adverses à lui en provoquant les ennemis et évidemment de cogner bien fort. Nous pourrons devenir proches de Steve Rogers avec notre personnage de Hunter, lui attribuant des bonus passifs servant ensuite sur le champ de bataille. Une carte spéciale Midnight Suns lui permettra même d'effectuer une charge enflammée dévastatrice.

Enfin, c'est une vidéo récapitulant l'histoire de Captain America à laquelle nous avons eu droit, fort instructive si vous ne suivez pas forcément les comics et appréciez ce super-héros, certaines de ces aventures ayant servi de matériel aux longs-métrages du MCU. Attention aux spoilers si vous comptez lire certains récits comme Secret Empire, qui est encore relativement « récent ».

Marvel's Midnight Suns sortira donc sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Epic Games Store et Steam) le 7 octobre, tandis que la version Switch devrait paraître plus tard, mais n'apparaît plus du tout sur le site officiel... Vous pouvez le précommander dès 69,99 € sur Amazon.