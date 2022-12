Marvel's Midnight Suns : Hulk casse la baraque dans ses aperçus de gameplay, divers guides en vidéos partagés

Firaxis et 2K Games n'ont pas fait les choses dans l'ordre habituel pour le dernier personnage du roster de base de Marvel's Midnight Suns, officialisé seulement quelques jours avant le lancement et qui n'était pas vraiment une surprise, le seul, l'unique et incroyable Hulk. Pour autant, il bénéficie de la même couverture médiatique que ses petits camarades avec la mise en ligne de vidéos introduisant son gameplay, la plus récente tout juste parue étant l'habituel Hero Spotlight de quelques secondes, tandis que son Showcase avait déjà été mis en ligne.

Sans surprise, Hulk est celui qui inflige le plus de dommages, mais il doit pour cela rester enragé et donc prendre des dégâts à son tour, car chacune de ses attaques consomme un point de rage. Parmi les cartes spéciales, Always Angry consomme toute sa rage pour le soigner, même au-delà de son maximum en temps normal, permettant en jouant bien de doubler ses PV. Seismic Slam occasionne des dégâts dans une zone donnée, tandis que Mighty Blow cible un ennemi en particulier, qui prend alors très cher ! Enfin, Worldbreaker ne s'embête pas en considérations techniques et atomise tous les ennemis sur la map, la carte étant à usage unique par partie. L'ensemble des objets de l'environnement est également impacté. En revanche, Hulk n'a pas de niveau d'amitié à l'Abbaye, mais compense cela par le fait de ne pas pouvoir blessé au combat. Évidemment, un tel personnage ne se débloque que tardivement durant la campagne, mais peut être utilisé dès le début du New Game+.

Si vous êtes intéressés par Marvel's Midnight Suns, qui a globalement séduit les rédactions à l'international, il est vendu dès 54,99 € sur Amazon. Du contenu additionnel est par ailleurs déjà prévu l'année prochaine avec 4 personnages jouables supplémentaires au travers d'un Season Pass, en plus des versions PS4, Xbox One et Switch.

Pour terminer, vous pouvez retrouver en page suivante un « Accolades Trailer », ainsi que différentes vidéos servant de guides pour les débutants, sur la personnalisation, l'Abbaye et même quelques conseils avancés.

