Marvel's Midnight Suns : enfin au tour de Ghost Rider de déchaîner l'enfer dans son aperçu de gameplay

Il ne reste désormais plus qu'un mois avant l'arrivée de Marvel's Midnight Suns sur PS5, Xbox Series X|S et PC, les autres versions ne sortant pas en même temps et n'ayant pour le moment aucune fenêtre de sortie concrète. Forcément, la communication autour des personnages que nous pourrons incarner tire sur sa fin et avait d'ailleurs été interrompue ces dernières semaines après les vidéos dédiées à Nico Minoru par celle du Season Pass avec ce cher Deadpool, tandis que la préquelle animée The Salem Sisters a été diffusée pour Halloween. Et justement, il était fait mention d'un certain anti-héros bien connu du grand public depuis que Nicolas Cage en a incarné une version au cinéma dans les années 2000, Ghost Rider.

Mais pas question de Johnny Blaze ici. Non, nous aurons droit à la version du personnage campée par Robbie Reyes, qui apparaissait dans Marvel : Les Agents du SHIELD et qui préfère piloter un gros bolide plutôt qu'une moto. Forcément, ses techniques de combat sont enflammées, lui qui utilise des chaînes pour massacrer ses ennemis. Pour en voir plus, il faudra encore patienter quelques jours, puisqu'il devrait lui aussi avoir droit à une présentation poussée et un historique de ses apparitions en comics.

Première apparition : All-New Ghost Rider #1 (2014) Histoire Robbie Reyes a grandi à East Los Angeles, dans un quartier défavorisé, mais plein de vie. Les triomphes et les défis qu'il a connus ont contribué à le doter d'un solide sens des priorités : la famille, les amis et les bolides customisés. Dans la catégorie « famille », Robbie tient plus que tout à son frère handicapé, Gabe, qu'il a en partie élevé, mais il a dû revoir ses autres priorités lorsque l'Esprit de la Vengeance s'est emparé de lui. De nombreux jeunes hommes ont servi d'hôtes à cet alter ego infernal ; Robbie n'est ni le premier ni le dernier. Quand l'Esprit prend le dessus, Robbie se transforme en Ghost Rider et devient complètement obsédé par l'idée de punir le mal et de rendre justice de manière brutale. Les actions qu'il commet sous l'apparence du Ghost Rider font souvent douter Robbie quant à son côté sombre et à ce qu'il en coûte d'être un héros. En revanche, il ne rechigne jamais à piloter le véhicule du Ghost Rider : une grosse cylindrée survoltée qui porte le nom évocateur de Hell Ride.

Après lui, il ne restera plus que Hulk, dont la présence au sein de l'équipe a fuité, à moins qu'il ne soit pas officialisé d'ici le lancement du 2 décembre prochain. Si Marvel's Midnight Suns vous intéresse, il est disponible en précommande sur Amazon à partir de 54,99 €.