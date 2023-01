Marvel's Midnight Suns : le DLC The Good, The Bad, and The Undead avec Deadpool introduit en vidéo et daté

Début décembre, les amateurs de jeux de rôle tactiques ont pu découvrir Marvel's Midnight Suns, mais seulement sur PS5, Xbox Series X|S et PC, les versions PS4, Xbox One et Switch devant paraître cette année. Pour autant, Firaxis Games ne va pas faire attendre les joueurs possédant déjà la bête, puisqu'il prévoit de sortir 4 DLC tout au long de 2023. Eh bien, le premier s'apprête à être lancé, comme nous l'avons appris ce jeudi. Mais avant toute chose, voici la vidéo teaser qui avait été diffusée la veille, avec ce bon vieux Deadpool !

Toujours aussi marrante et jouant sur la présence d'un fond vert, nous y découvrons l'anti-héros dans sa tenue des Midnight Suns, puisqu'il fera justement partie des ajouts aux côtés de Venom, Morbius et Tornade dans son Season Pass. Et justement, nous avons appris que son contenu se nommera The Good, The Bad, and The Undead, dont des scènes cinématiques et de gameplay son visibles dans sa bande-annonce, forcément délirante. Il aura évidemment droit à ses propres cartes pour 10 capacités de héros uniques et va donc combattre des vampires. L'Abbaye, de son côté, sera améliorée avec un food truck et des éléments cosmétiques inédits seront de la partie.

La sortie de The Good, The Bad, and The Undead est fixée au jeudi 26 janvier, l'attente ne sera donc que de courte durée. Marvel's Midnight Suns est sinon vendu dès 42,99 € à la Fnac.

Voir aussi : Marvel's Midnight Suns : Hulk casse la baraque dans ses aperçus de gameplay, divers guides en vidéos partagés