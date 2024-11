Ghost Town : les développeurs de The Room de retour avec un nouveau jeu VR

Fireproof Studios s'est fait une belle réputation avec les jeux d'énigmes The Room, le dernier opus en date est The Room VR: A Dark Matter, un titre exclusivement pensé pour la réalité virtuelle. Le studio est enfin de retour et dévoile aujourd'hui son prochain projet, qui sera encore un jeu de réflexion en VR, mais pas dans la franchise The Room.

Fireproof Studios dévoile Ghost Town, un jeu d'énigmes qui nous plongera en réalité virtuelle dans le Londres de 1983, auprès d'une chasseuse de fantômes. La jeune femme, Edith Penrose, est spécialisée dans les exorcismes, mais va devoir utiliser ses compétences pour retrouver son frère disparu. Voici une présentation de Ghost Town :

Explorez le surnaturel dans Ghost Town, une aventure en RV palpitante de Fireproof Games, les créateurs de la série de jeux à succès « The Room ». Incarnez Edith Penrose, sorcière devenue chasseuse de fantômes qui arpente les rues hantées de Londres pour traquer et exorciser les esprits agités. Utilisez votre intelligence, vos connaissances mystiques et la magie ancienne pour aider Edith à aller au-delà de notre monde, voir l'invisible et surmonter les énigmes surnaturelles qui se dressent sur son chemin. Les choses vont plutôt bien pour Edith. L’agence de détectives spécialisée dans le paranormal qu’elle dirige avec sa colocataire n’a jamais été aussi sollicitée, elle est presque à jour dans les paiements de son loyer et les fantômes dans le miroir de sa salle de bains sont moins exaspérants que d’habitude. Mais le monde d’Edith est bouleversé lorsque son frère disparaît et qu’une nouvelle piste mystérieuse promet de révéler des indices sur l’endroit où il se trouve. Le périple d’Edith commence par la visite d’une île écossaise isolée, sur laquelle elle espère qu’un médium lui apporte les réponses dont elle a tant besoin... Fireproof Games est un petit studio indépendant basé à Guildford, au Royaume-Uni. Ghost Town est le résultat de plus de 4 ans de développement et nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à y jouer que nous en avons pris à le créer !

Ghost Town est attendu « prochainement » sur SteamVR, PlayStation VR 2 et Meta Quest 2, 3 et 3S. Selon Eurogamer, le jeu devrait d'abord sortir sur les Meta Quest au printemps 2025, puis sur PC et PSVR 2 à l'été prochain. Vous pouvez acheter le dernier casque de réalité virtuelle autonome de Meta à 325 € sur Amazon, avec toujours Batman: Arkham Shadow et trois mois d'abonnement à Meta Quest+ en cadeau.