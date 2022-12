TEST Hubris : ses visuels de haute volée en font-ils un bon jeu VR de SF ?

Quelque part aux confins de l'espace...



Le dernier-né du studio Cyborn débarque dans l'univers du PC VR sous forme d'une saga spatiale aux doux airs d'action, de science-fiction et aux graphismes bien léchés, rendus possibles par le moteur de jeu Unreal Engine 4. Après l'avoir essayé pendant le Next Fest de Steam, nous avions hâte de le tester dans son semble. Une belle surprise ?

Ouvrez grand vos mirettes, Hubris est beau, même très beau !

Hubris nous plonge dans la peau d'un agent en formation de l'« Order Of Objectivity » (OOO), envoyé en catastrophe au cœur d'un système de planètes jumelles en terraformation, accompagné de Lucia, la pilote du vaisseau. Dans ce nouvel environnement pour le moins hostile, nous sommes chargés de rechercher la mystérieuse agente Cyanha afin de terminer sa mission. À peine débarqué, Hubris nous sort le tapis rouge et nous en met plein la vue grâce à ses graphismes, son ambiance et des décors ultra-léchés, permis par le moteur de jeu Unreal Engine 4. Les développeurs ont su exploiter avec brio la photogrammétrie avec la technologie Quixel, mais aussi la motion capture pour la modélisation des personnages.

L'aventure, d'une durée comprise entre six et dix heures, nous flatte en permanence la rétine, que ce soit dans les environnements extérieurs comme intérieurs (gros coup de cœur pour la réalisation du loft et la bataille des cristaux). Le dépaysement est assuré dans cette flore locale, mixant l'aridité et la verticalité des canyons, aux poches d'eau qu'il faut traverser. Le tout nous rappelle un certain Kayak VR. Il s'agit ici d'une saga et nous ne découvrons à priori qu'une infime partie de ce que proposera la licence dans son ensemble, mais les tableaux actuels nous mettent déjà l'eau à la bouche. Si certains sont grandioses, d'autres sont vertigineux. Pour peu que votre configuration PC VR vous permette d'augmenter la résolution du jeu dans les paramètres de Steam VR ou dans l'Oculus Link, il est clair que vous ne serez pas déçus.

L'histoire, entièrement sous-titrée en français, nous emmène aux côtés de Lucia, la capitaine de notre vaisseau, et de Dunwak, un ingénieur de Vion Corp, sur les traces de la mystérieuse agente de l'OOO, Cyanha. Les différents protagonistes sont nos guides et nous aideront à franchir les différentes étapes du jeu, sans pour autant trop se mouiller. Les basses besognes restent à nos frais. Mais alors qu'ils représentent notre seule compagnie durant la majeure partie du jeu, il est dommage que les développeurs n'aient pas fait le choix d'explorer leur personnalité ou leurs antécédents plus en profondeur. Nous ne savons pas qui ils sont vraiment et l'histoire ne nous en apprend pas davantage. Il en va de même pour l'Ordre de l'Objectivité, figure centrale de ce premier épisode, qui reste une énigme du début à la fin, tout comme la présence des Urons sur la planète. Nous sommes largués sur une planète que nous ne connaissons pas, mais que nous aimerions découvrir à travers un journal de bord, des notes par ci, par là, ou bien via un ensemble de choses à scanner, mais rien de tout ça ne s'offre à nous... Notre unique but est de retrouver Cyanha par tous les moyens, mais dans quel but ? Et qui est-elle réellement ?

Un gameplay dynamique et des hot-dogs de l'espace



Nous avons apprécié le gameplay et la dynamique offerte par les déplacements. Attention, même si le vignettage est bien présent pour limiter les nausées, il n'y a point de téléportation dans Hubris.

Le jeu n'est pas un long fleuve tranquille, nous devons grimper, nager, sauter, esquiver les tirs ennemis et les bestioles trop attachantes.

Après avoir été littéralement jetés dans le grand bain dès la première scène, servant au passage, office de tutoriel, nous nous faisons une idée de ce que nous réserve la planète. Que ceux qui ont peur de l'eau ou le vertige passent leur chemin, car pour progresser il vous faudra crapahuter, sauter au-dessus du vide, nager ou encore piloter des engins motorisés. Si nous ne sommes pas non plus dans des phases de parkour, le titre est tout de même assez dynamique et met nos réflexes à l'épreuve pour passer d'un endroit à un autre. La présence des Urons nous a aussi forcé à utiliser les décors et sa verticalité pour prendre l'avantage, ou nous mettre à couvert lors des phases de gunfight. Même si nous ne pouvons compter qu'une poignée d'ennemis différents, il n'a pas été toujours aisé d'en venir à bout. Les soldats, tout comme les drones de combat, savent extrêmement bien viser et viennent eux-mêmes vous débusquer si vous restez cachés trop longtemps. L'IA s'en sort plutôt bien à ce niveau, mais reste hétérogène suivant les situations.

Le titre nous met à disposition quatre armes uniques, à une main seulement, que nous pouvons améliorer (sans distinctions visuelles) grâce au système de crafting, qui ne nous ont cependant pas donné de réelles sensations de puissance. Les ressources (fibres, plastique, métal, etc.) permettant ces améliorations sont toujours les mêmes et se retrouvent ici et là, dans des caisses ou sur des étagères. Il n'y a rien à looter sur les ennemis. Certaines, provenant de la flore locale, nous permettent de fabriquer nous-mêmes nos potions et items de soins, tels que des hot-dogs de l'espace. Tout cet aspect crafting et récolte des matériaux n'est pas sans nous rappeler Seeking Dawn à l'époque. Dans l'ensemble, le modèle de crafting aurait gagné à être plus poussé afin d'offrir davantage de possibilités. Nous pensons notamment à des améliorations visuelles sur nos armes, plus de choix parmi celles-ci, pouvoir exploiter le corps à corps avec des armes contondantes (petit clin d'œil à Slice), mais aussi pouvoir améliorer des compétences et/ou notre combinaison, voire créer des potions ayant des effets, etc.

Hubris ne réinvente pas le genre action/aventure ni même les mécaniques d'un jeu de ce type en réalité virtuelle. Il nous a laissé sur notre faim, mais nous a aussi bluffé par la beauté de certaines scènes. Sans être très bon ni mauvais, il semble que les développeurs aient mis le paquet sur les graphismes, tout en laissant un jeu assez vide au niveau de ses mécaniques et de la profondeur de son histoire. La beauté d'un titre ne le rend pas bon pour autant. Même si nous comprenons qu'il s'agit là d'un premier épisode dans la licence, le lore (background) du jeu est clairement inexploité, il n'y a réellement pas grand-chose à découvrir ni à voir, hormis suivre l'histoire et ses personnages presque anecdotiques. Le jeu aurait mérité un réel approfondissement pour le rendre plus riche, plus vivant, plus attrayant. Il aurait été bien de pouvoir interagir avec les décors et les quelques rares objets. C'est aujourd'hui la base dans un jeu de ce style en 2022. La physique prend une place prépondérante. Le bestiaire est, lui aussi, trop peu fourni et le crafting est aussi trop léger à notre goût. Il s'agit certes d'un petit studio de développement, mais Hubris ne tient pas toutes ses promesses. Le titre est très plaisant à parcourir de bout en bout et les développeurs sont à l'écoute, mais ce sentiment d'avoir uniquement survolé ce nouvel univers et ses possibilités, et fait face à des mécaniques déjà connues, ne suffit pas pour faire de ce premier épisode, le jeu que nous espérions en cette fin d'année. Nous en attendons beaucoup plus du prochain épisode.

Les plus Graphismes et modélisations très soignés grâce à la photogrammétrie et à la motion capture

Crafting et ressources

Quelques manipulations d'engins motorisés

Des combats dynamiques

Une difficulté mesurée

Sous-titré en français Les moins Des personnages peu charismatiques et pas assez mis en avant

Le lore (background) du jeu carrément inexploité

Un gameplay trop peu mis à contribution

Seulement une poignée d'ennemis différents