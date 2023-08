PSVR 2 : le top 10 des téléchargements en juillet 2023, Synapse détrône Beat Saber, mais pour combien de temps ?

Nous l'avions prévu, sans cependant croire qu'il occuperait la 1ʳᵉ place, voici que Synapse, testé par nos soins, a bousculé le classement en faisant reculer l'indétrônable Beat Saber. Mais qu'en est-il des autres titres ?



Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous rappelons que seuls les jeux uniquement jouables en VR y sont référencés, l'enquête ne pouvant pas savoir si le jeu a été téléchargé pour être joué en flat ou en réalité virtuelle.

La chose étant précisée, commençons. C'est une première depuis le lancement de ce classement, les six premiers titres du mois de juillet sont identiques entre l'Amérique du Nord et l'Europe. La percée de Synapse s'explique en grande partie par la qualité du jeu et son dynamisme, là où Hubris ou Red Matter 2 restent avant tout des jeux contemplatifs.

À ce propos, les deux jeux susnommés ont bien reculé dans le classement, jusqu'à disparaître complètement des radars pour Red Matter 2. Hubris recule de quatre places, quant à Beat Saber, celui-ci ne descend qu'à la deuxième position. Pavlov reste toujours parmi les trois premiers favoris depuis juin 2023.

Moss: Book II, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition, The Dark Pictures: Switchback VR entrent dans le classement. Notons que les deux premiers ont profité de grosses promotions et que le troisième a reçu un beau lifting, soit autant de bonnes raisons pour les joueurs de mettre la main au portefeuille. Plus étrange, Walkabout Mini Golf et Creed: Rise to Glory sortent du classement européen, The Walking Dead: Saints & Sinners, lui, disparaît des deux côtés du globe. Certains habitués restent attachés au classement comme le fameux Job Simulator, Kayak VR: Mirage et Swordsman VR.

Le mois prochain, il sera intéressant de voir si les deux gros FPS du PSVR 2 que sont Firewall Ultra et Crossfire: Sierra Squad auront assez de jours et de succès devant eux, les deux sortants en fin de mois, pour figurer ou bouleverser le classement. Nous ne savons pas si Beat Saber retrouvera sa première place, en raison des deux titres susnommés, mais une chose est sûre, il devrait au moins continuer à faire partie des trois premiers du classement. Nous verrons bien si l'avenir nous donne raison.

