PSVR 2 : le top 10 des téléchargements en octobre 2023, l'horreur à son paroxysme !

" This is Halloween, this is Halloween, pumpkins scream in the dead of night "… Eh oui, le top 10 des téléchargements PSVR 2 du mois d'octobre fait apparaître de nombreux jeux horrifiques, qu'ils soient anciens ou nouveaux.

The Dark Pictures : Switchback VR est sans aucun doute le jeu parfait pour Halloween et tient la première position en Europe et la seconde position outre-atlantique. La raison est simple : son succès tient beaucoup au fait qu'il est le successeur de Rush of Blood, qui avait fait forte impression à l'époque du PSVR premier du nom. Ce nouvel opus s'est doté récemment d'un lifting graphique de haute volée, qui le rend aujourd'hui d'autant plus intéressant à l'achat. Par ailleurs, Beat Saber remonte à la première place côté US et occupe chez nous la même place que le mois précédent. En troisième position (toutes zones géographiques confondues), nous retrouvons le nouveau FPS horrifique Propagation : Paradise Hotel, un in-con-tour-nable !





Pavlov descend pour la première fois du classement, nul doute qu'il retrouvera sa place le mois suivant. En dehors de notre FPS multijoueur préféré, notons l'arrivée de Ghostbuster : Rise of the Ghost Lord (un brin répétitif) et l'excellent jeu d'énigmes horrifique The 7th Guest VR. Crossfire : Sierra Squad connaît une grande dégringolade sans précédent en passant de la 1ʳᵉ à la 7ᵉ position, sans que nous en comprenions la raison.

Au niveau des entrées, nous retrouvons Moss : Book II (8ᵉ position EU), Angry Birds VR : Isle of Pigs (8ᵉ position US/Canada), The Walking Dead : Saints & Sinners - Chapter 2 : Retribution (7ᵉ place US/Canada), Hubris (6ᵉ place EU, 8ᵉ place US/Canada) et Red Matter (8ᵉ place EU). Nous sommes au regret de vous annoncer le retrait de Hellsweeper du classement, notre pronostic s'est donc vérifié (lire article). Alvo VR, Job Simulator, Walkabout Mini Golf, Creed : Rise to Glory, Kayak VR : Mirage, Swordsman VR, Firewall Ultra sortent également du classement ce mois-ci.

Les sorties de novembre étant plus calmes, nous devrions retrouver le mois prochain un top 10 des téléchargements PSVR 2 plus classique que ce que nous avons connu pour le mois d'octobre, mais des surprises peuvent arriver, alors wait and see.

Le PlayStation VR 2 est d'ores et déjà disponible, et vous pouvez agrandir votre ludothèque via des cartes-cadeaux PlayStation disponibles sur Amazon.fr.