TEST Red Matter : une narration prenante sur fond de base secrète soviétique en VR

Une aventure avant tout narrative

L'histoire de Red Matter place le joueur dans la peau de l'agent Epsilon, un astronaute de l'Union Atlantique, agent qui va devoir enquêter sur une mystérieuse base abandonnée située sur la lune de saturne, Rhéa. Par l'intermédiaire d'une voix dans notre oreillette, nous sommes guidés par notre supérieur qui semble vouloir nous pousser à découvrir tous les secrets de nos ennemis, les Volgraviens.

Une aventure prenante et jamais bloquante.

Ici, vous ne pourrez pas étancher votre soif de guerre et de sang. Red Matter est avant tout une aventure contemplative et narrative, à la sauce science-fiction, qui est parsemée d'énigmes à la difficulté toute relative. Conscient des problèmes de cinétose, le studio Vertical Robot a pris soin de laisser au joueur le choix de ses déplacements. Sous forme de bonds en jouant sur la gravité de Rhéa ou via la téléportation, l'expérience se révèle agréable dans les deux cas. Pour résoudre les énigmes qui se présentent, nous disposons d'un multi-outil efficace et simple dans son utilisation. Nous pouvons ainsi utiliser une lampe torche, un traducteur qui nous permet de comprendre les textes que nous trouvons au fur et à mesure de l'aventure, ou encore une pince pour manipuler les objets de l'environnement.



Une grande partie du jeu consiste à scanner et lire de nombreux documents, panneaux et autres propagandes disséminés dans la base. La traduction est plutôt de bonne facture et le titre est entièrement localisé en français dans le texte. Nous apprécions les sous-titres paramétrables pour une meilleure lisibilité, nous pouvons par exemple choisir un fond noir pour les sous-titres. Les énigmes ne sont pas difficiles, mais nous demandent de bien analyser l'environnement. Elles sont variées, de sorte qu'une fois lancé il est difficile de décrocher de l'aventure. Les divers puzzles mettent à l'épreuve notre capacité de réflexion et de logique tout en occupant nos mains avec diverses manipulations et sans jamais se répéter.

Pour une production autonome, Red Matter se démarque par la qualité léchée de ses graphismes. Les textures sont propres, les effets de lumières bluffants et c'est sans aucun doute une des plus belles expériences VR sur Meta Quest. Le son est important pour l'immersion et, si les bruitages sont plutôt bons, nous regrettons une bande-son un peu absente. Tout est fait pour nous rappeler les meilleures séries de science-fiction des années 90.

Red Matter est une expérience immersive de grande qualité, mais pas dénuée de défauts. Nous notons par exemple une certaine lenteur dans les déplacements lorsque nous utilisons le mode bond. Comme nous l'avons souligné, les énigmes, si elles sont bien pensées, sont plutôt faciles et ne résistent pas longtemps aux joueurs aguerris. La durée de vie se révèle donc assez faible, comptez environ 2 ou 3 heures pour les plus pressés et 3 à 4 heures pour les autres. Malgré tout, c'est un jeu que nous vous conseillons fortement. Si vous avez aimé Lone Echo (vous pouvez retrouver le test de Lone Echo II ici), Red Matter saura vous plaire.

Les plus Une aventure passionnante

Traduit en français

Une qualité graphique de haute volée Les moins Une durée de vie assez courte

Des énigmes un peu trop faciles

Des déplacements un peu lents