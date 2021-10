TEST Lone Echo II : une épopée scénaristique dans l'espace-temps menée avec brio !

En vadrouille dans les anneaux de Saturne (SPOILS de l'épisode 1)



Faisant suite aux évènements du premier épisode, Lone Echo II nous propulse quatre cents ans dans le futur, toujours dans la peau de Jack, l'unité robotique ECHO-1, aux côtés de la capitaine Olivia Rhodes (Liv pour les intimes).

Cette épopée n’est pas sans nous rappeler certaines séquences d’Interstellar.

Nous étions alors à bord de la station minière KRONOS 2 au sein de la ceinture d'astéroïdes de Saturne lorsqu'une singularité vint perturber nos occupations, apportant du futur un énorme vaisseau et détruisant au passage notre station. À notre réveil, nous partions à la recherche de Liv tout en enquêtant sur le vaisseau Astrea. Aidé par l'IA du navire, Apollo, nous y faisions la découverte d'une mystérieuse formation de biomasse ayant pris possession des lieux. Cette arme biologique fut utilisée par des assaillants non identifiés, ayant conduit le vaisseau à sa perte. Nous n'y avions trouvé aucun survivant à bord. L'Astrea devenu inhospitalier, tout comme la station KRONOS 2 après l'impact, notre seule solution de survivre fut de stabiliser le réacteur du vaisseau en effectuant un saut supraluminique, celui-là même qui nous a conduit quatre cents ans dans le futur, exactement au même endroit, mais au milieu des débris du champ de bataille dans lequel se trouvait l'Astrea avant son saut temporel.

C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe



Annoncée depuis 2018 par le studio Ready At Dawn, la suite de Lone Echo était donc très attendue. Ce monument du jeu vidéo avait mis tout le monde d'accord à son époque, considéré encore aujourd'hui comme l'un des meilleurs jeux PC VR toutes plateformes confondues par beaucoup, et même poussé de nombreux joueurs réticents à se jeter à corps perdu dans la réalité virtuelle.

Projetés quatre cents ans dans le futur, nous sommes témoins de l’évolution de la biomasse.

En avance sur son temps, de par ses graphismes de très haute volée, une gestion de la physique et une locomotion en apesanteur totalement inédite, le titre s'était largement imposé dans le paysage de la VR. Nous ne pouvions passer à côté ni de sa réalisation scénaristique ni de la profondeur des personnages et de leurs relations. Liv, criante de réalisme de par ses mimiques et son regard, avait fait pâlir toutes les productions du moment, tout comme celles d'aujourd'hui, un peu plus de quatre ans après. Ayant reçu un très distingué Game Awards en 2017, il s'agissait dès lors d'un AAA next-gen tel que nous aimerions en voir plus souvent. Fort de son background et de cette expérience qui n'avait laissé personne indifférent, le studio Ready At Dawn ne comptait pas nous laisser sur notre faim et a remis le couvert en cette fin d'année pour nous en mettre une nouvelle fois plein la vue et répondre enfin à de nombreuses questions laissées en suspens.

Dans Lone Echo II, nous poursuivons les aventures de notre binôme, plus attaché que jamais, devant faire face à l'évolution de la biomasse et à une cause qui le dépasse totalement. Le titre emprunte énormément au premier opus en mettant l'accent sur une aventure au rythme lent basée sur l'exploration et la profondeur de ses personnages. Nous ne sommes pas face à un jeu à l'action détonante, mais à une trame scénaristique bien polie qui nous prend aux tripes et nous invite à vivre une épopée entre l'espace et le temps. Et l’espace comme terrain de jeu, c’est tout de même carrément chouette. C’est donc avec une pointe d’appréhension, mais aussi beaucoup d'excitation, que nous avons une nouvelle fois plongé dans l’immensité intersidérale, avec comme toile de fond l’univers et le panorama indescriptible de Saturne et de sa barrière d'astéroïdes. Certaines expériences laissent bouche bée, et c’est bien le cas ici. Imaginez-vous flotter et dériver dans un silence absolu, si loin de notre chère planète bleue, tel un grain de sable perdu sur une plage gigantesque. Dans cet environnement, plus grand de 50 % par rapport au premier opus, nous vagabondons, fidèle à l’assistant cybernétique que nous sommes, parmi les corps célestes, afin d’élucider les mystères de la biomasse et sauver qui peut l’être.

Les caresses de chien, ça donne des tiques



Si à première vue le gameplay de Lone Echo II reste quasi inchangé par rapport au premier épisode, nous effectuons toujours les basses besognes, jouons au plombier et à l'électricien en réparant des générateurs ou ramenant le courant dans la station, c'est au niveau de la biomasse qu'il faut chercher de la nouveauté.

La motion capture réalise à merveille l’exercice de rendre tangible la crédibilité des différents protagonistes. Les animations, réelles au possible, ne laissant la place à aucun défaut, vont de pair avec un doublage et une synchronisation labiale bluffants.

Projetés quatre cents ans dans le futur, nous sommes témoins de l’évolution de la biomasse. La matière organique et toxique a muté sous forme de corps autonomes et mobiles. Ces masses, appelées tiques, de la taille d'un ballon et dépourvues d'une quelconque intelligence, sont elles aussi attirées par les sources d'énergie et donc notre propre carcasse d'androïde. Plus une gêne tout au long du jeu qu’une réelle menace, elles ouvrent cependant de nouvelles mécaniques de gameplay et rajoutent un peu plus de dynamisme, si ce n’est du piment dans notre aventure. Notre progression prend une nouvelle tournure. Il s’agit de les esquiver pour traverser certains niveaux en tirant parti des différentes sources d'énergie du vaisseau pour les attirer ou inversement les éloigner.

Si vous avez joué à Lone Echo, vous devez vous souvenir de la sensation provoquée lors d’un reboot, d’un transfert de conscience logicielle, ou lors de la découverte de notre ancienne enveloppe inerte flottant parmi les innombrables pièces mécaniques après une réincarnation. À chaque décès dans le jeu, l’âme de Jack est transférée dans une nouvelle carcasse robotique synthétisée par des Fabricators, genre de super imprimantes 3D du futur. En plus de nous faire revenir à la vie, plus étincelant que jamais, ces dernières nous font évoluer tout au long du jeu. Tout comme dans le premier épisode, l'unité ECHO-1 obtient des modifications de son châssis afin de faire face à son nouvel environnement. Nous retrouvons cette fois, en plus du chalumeau et du scanner, de quoi nous défendre face aux tiques, mais aussi manipuler des objets à distance. Pour le reste, notre avatar est toujours équipé de micro-propulseurs pour se mouvoir dans la pesanteur inexistante. Cette dernière donnera du fil à retordre à celles et ceux qui seront trop pressés. Dans le vide, nous sommes notre propre inertie et les forces de frottement n'existent pas. La patience et l'apprentissage seront de mise !

Une réalisation prenante



Plus qu’une simple unité ouvrière ECHO 1, le Jack que nous connaissons et à travers lequel nous agissons est amené à voyager plus loin que ses propres fibres robotiques tout au long de l'aventure.

Graphiquement au moins aussi beau que son prédécesseur, Lone Echo II n’en est pour autant pas moins gourmand en ressources.

Pour autant, rien ne pourrait autant le rapprocher de Liv. L’amitié réciproque découverte dans le premier opus brille de plus belle et le scénario nous porte à suivre une aventure sur deux tableaux. Celui de la cause inhérente à leur présence dans le futur, quatre cents ans après Lone Echo, et celui d’une relation fusionnelle et attachante entre la capitaine Olivia Rhodes et l’unité ouvrière, empreinte d’une conscience presque humaine. Cette relation, tout comme celle nouée avec les autres personnages, est présentée avec brio par un jeu d’acteurs au réalisme plus que saisissant. La motion capture réalise à merveille l’exercice de rendre tangible la crédibilité des différents protagonistes. Les animations, réelles au possible, ne laissant la place à aucun défaut, vont de pair avec un doublage et une synchronisation labiale bluffants. C’est simple, il n’existe à ce jour aucun équivalent VR touchant aussi profondément le joueur. Les dialogues, les mimiques et le regard des personnages transpirent l'empathie, le désespoir ou bien l’humour sur chacun des tableaux de l’aventure. Si vous n’aviez jamais laissé échapper une larme dans un casque de réalité virtuelle, il se pourrait que Lone Echo II vous le fasse. Nous nous faisons tout simplement happer dans cette mise en scène réelle au possible et subissons tout comme les autres personnages les enjeux sombres et tragiques de cette épopée qui n’est pas sans nous rappeler certaines séquences d’Interstellar.

À vivre comme une aventure scénarisée et linéaire, le titre, d’une durée de neuf heures environ, nous offre cependant une certaine liberté d’exploration et l’accomplissement de quêtes annexes comme la récupération d’informations à scanner ou l'exploration de zones pour prolonger notre séjour loin de la sainte Terre. Si difficulté il y a dans Lone Echo, elle est très mesurée et nous ne restons jamais bien longtemps coincés. Notre journal de quêtes est là pour nous rappeler nos objectifs et les voix rassurantes des différentes IA et personnages, savent nous aiguiller en temps voulu. Cependant, contrairement au premier épisode, le studio Ready At Dawn n’a aucun plan quant à la traduction de la localisation du jeu. Aussi, outre le fait que les sous-titres ont tendance à trembler lorsque nous bougeons et le fait qu’ils ne suivent pas le débit des paroles, le jeu est entièrement en anglais. C’est un réel coup dur par rapport au premier épisode, d’autant que le titre n’est clairement pas avare dans les discussions, et ces dernières ont tendance à s’éterniser par moments. La porte se ferme donc à bon nombre de non-anglophones qui espéraient, après tous les reports du studio, un produit fini à ce niveau-là, surtout pour la dernière exclusivité Oculus Rift supervisée par Facebook.

Graphiquement au moins aussi beau que son prédécesseur, Lone Echo II n’en est pour autant pas moins gourmand en ressources. Nous avons eu par moments du mal à faire tourner correctement le titre avec notre configuration à base de RTX 3080 et avons régulièrement subi des baisses de framerate en configuration élevée, nous obligeant à faire des concessions sur les ombres et les effets volumétriques notamment, et à subir la résolution dynamique proposée dans les paramétrages pour ne pas trop bégayer. Après plusieurs réglages, nous avons opté pour un mélange élevé/médium avec la désactivation de cette échelle dynamique afin d'apprécier la netteté du jeu.

Nous avons aussi subi des crashs nous faisant tout simplement quitter le jeu en pleine partie, notamment lors de nos allers et retours dans le grand vide ou encore des chargements inopportuns, toujours dans l'espace. Pour couronner le tout, certaines textures semblent avoir du mal à s'afficher, dénotant par moment avec celles chargées en très haute résolution. Nous espérons que le titre sera rapidement patché, car le premier épisode s'en était sorti avec les honneurs.

Si nous mettons de côté la traduction (uniquement en VO donc), Lone Echo II s’inscrit avec brio dans la suite de Lone Echo. Profitant d’une réalisation scénaristique sans faille, notre épopée à la limite du film interactif et aux multiples rebondissements, transpire une crédibilité hors norme au travers des personnages plus vrais que vrais et au grain de peau remarquable. Il réussit une nouvelle fois la prouesse de son prédécesseur. Les réponses aux questions laissées en suspens trouvent enfin des réponses et nous en prenons encore une fois plein les yeux. S’inscrivant encore et toujours dans le top des plus belles expériences en réalité virtuelle, le titre n’a pas vieilli, avec pourtant plus de quatre années derrière lui. Il brille, autant graphiquement que par son scénario ou encore ses interactions physiques et une locomotion à mille lieues de ce que la plupart des autres jeux proposent actuellement. Lone Echo II s'inscrit sans aucun doute ainsi comme LE titre VR de l'année.

Note de la rédaction : pensez à rester après le générique de fin.

Les plus L'intrigue bien plus sombre du nouvel opus

Un scénario prenant

La profondeur des personnages

La réalisation technique

Des graphismes de haute volée

Le doublage et l'émotion retranscrite par les personnages

La gravité zéro, c'est le pied ! Les moins Aucune traduction n'est prévue pour les non-anglophones

L'optimisation du jeu

Les crashs

Les dialogues quasi omniprésents

Un gameplay pas si différent du premier épisode