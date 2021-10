Lone Echo II : une nouvelle bande-annonce pour patienter jusqu'au 12 octobre

Plus que quatre jours avant la sortie tant attendue de l'une des plus belles réalisations VR sur Oculus Rift. La suite de Lone Echo est prévue pour le 12 octobre et, si vous n'aviez pas encore l'eau à la bouche, vous l'aurez après avoir vu le trailer officiel.

Repoussée à maintes reprises pour être peaufinée, la dernière exclusivité PC VR de Facebook promet de nous ramener en gravité zéro aux côtés de Liv terminer l'aventure commencée dans le premier épisode. Il semblerait que la collaboration avec le commandant de bord soit au centre du gameplay, et que Jack ait encore à lui sauver la peau. Il faudra résoudre une bonne fois pour toutes le mystère de la fameuse biomasse qui a envahi les lieux et faire face à l'apparition plus concrète de forme de vie.

Cette dernière, provenant de la biomasse même, est attirée par les sources d'énergie et donc notre propre carcasse d'androïde. L'arrivée de ce genre de « tiques alien » permettra de nous ouvrir à de nouvelles mécaniques de gameplay. Là où dans le premier épisode, nous nous contentions de menus travaux de réparation et d'exploration, il s'agira ici de les esquiver à tout prix. Cette masse informe est mortelle, souvenez-vous. Charge à nous de tirer parti des différentes sources d'énergie du vaisseau pour les attirer ou inversement les éloigner. De même, l'oppression et la peur ressentie dans le premier épisode lors des phases d'exploration à la lampe torche dans les recoins sombres des stations devraient être décuplées avec cette présence qu'il faudra fuir.

Après avoir été largement peaufiné, nous sommes en droit de nous attendre à un monde encore plus vaste à explorer. Le deuxième volet avait d'ailleurs été annoncé comme étant 50 % plus grand que le premier. Les interactions avec Liv seront encore plus poussées, réelles et moins scénarisées, de quoi rendre son personnage encore plus authentique et charismatique. Aucun autre jeu actuellement n'est arrivé à reproduire ce côté humain aussi élaboré. C'est simple, le commandant de bord est criant de réalisme par ses mimiques, sa gestuelle, son regard et son grain de peau. Par ailleurs, nous retrouverons une partie des mécaniques de jeu du premier opus, mais Jack sera équipé de nouveaux gadgets pour encore plus d'interactions.

Nous nous attendons, comme pour le premier épisode, à prendre une claque, tant par l'immersion et les sensations inhérentes aux déplacements en zéro G, qu'aux graphismes photoréalistes du titre.

Nous vous rappelons que le premier épisode est encore en réduction et disponible au prix de 9,99 €.