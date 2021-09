Lone Echo II : nous y voilà enfin, la date de sortie, c'est pour octobre !

Lone Echo II est très attendu par la communauté VR et s'annonce comme un succès commercial et un coup de cœur à l'instar du premier opus. Pour rappel, dans ce dernier, nous étions alors au centre d'une station minière près des anneaux de Saturne, où nous incarnions Jack, une intelligence artificielle avancée dotée d'un corps synthétique et qui devait aider la capitaine Olivia Rhodes (Liv) à résoudre un mystère de plus en plus menaçant. Ce nouvel épisode va nous permettre de vivre la suite des aventures des deux protagonistes.

Maintes fois repoussé et après bien des désillusions, il se pourrait que nous ayons cette fois, et pour de bon, une date de sortie officielle pour la suite de Lone Echo premier du nom. Le rendez-vous est fixé au 12 octobre 2021 et le jeu s'offrira à vous au prix de 39,99 €. Pour rappel, le titre avait pour la première fois été annoncé en 2018.

We’re excited to announce Lone Echo II will be releasing on October 12, 2021. Read our updated update below :)



See you in orbit soon.https://t.co/QwJv6HmgMr — Ready At Dawn (@RAD_Studios) September 28, 2021

Lone Echo II avait été une énième fois retardé afin d'être peaufiné, fait tout à fait louable, car il n'y a rien de pire qu'un AAA parsemé de bugs et de traductions bancales. Avec tous ces coups de polish, si ce dernier ne fait pas le carton tant attendu par la communauté, nous ne pourrons rien faire à part sortir les cordes à la rédaction ! Il s'agit ici du dernier titre PC VR édité par Facebook, alors nous l'attendons avec une impatience démesurée.

En tout cas, le studio se veut rassurant :

Nous avons des nouvelles importantes à partager avec vous concernant la sortie de Lone Echo II. Au cours des deux derniers mois, notre équipe a travaillé dur pour peaufiner le jeu afin d’atteindre le niveau de qualité souhaité. Comme toujours, notre objectif a été de vous offrir une expérience divertissante et immersive lorsque vous vous aventurez avec Liv et Jack. Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que Lone Echo II sortira le 12 octobre 2021. Nous adorons l’univers de Lone Echo et avons senti que nous avions besoin d’un peu plus de temps pour donner au jeu le vernis et l’amour qu’il méritait. Alors, merci à tous pour votre patience et votre compréhension tout au long du développement. S’il vous plaît, soyez en sécurité, et nous vous verrons bientôt en orbite. -L’équipe Ready At Dawn

Nous vous rappelons que le premier épisode est encore en réduction et disponible au prix de 9,99 €. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.