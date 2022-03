Lone Echo II est le gagnant de deux DICE Awards

Lone Echo II fait aujourd'hui partie de nos indispensables à la rédaction, nous lui avions d'ailleurs accordé la note de 18/20 lors de notre test. Mais il n'a pas plu qu'à nous, la preuve en est avec sa récente nomination à la 25e édition des D.I.C.E Awards. Le titre de Ready At Dawn a réussi à se faire une place aux côtés de certains grands noms de la VR comme Demeo (lire notre test), I Expect You To Die 2: The Spy and the Liar ou encore Resident Evil 4 VR (lire notre test).

Grand gagnant des prix de la meilleure réalisation technique de l'année et du meilleur jeu de l'année dans la catégorie réalité immersive, décernés par l'Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS), nous ne pouvons qu'applaudir le studio pour son travail incroyable, cette réalisation soignée, son scénario très bien ficelé et la crédibilité de ses personnages.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.