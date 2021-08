Lone Echo II : le titre VR exclusif Oculus et tant attendu de Ready at Dawn repoussé à « plus tard »

Lone Echo II est très attendu par la communauté VR tant le premier opus a été un succès commercial est de coeur. Pour rappel, dans ce dernier, nous étions alors au coeur d'une station minière près des anneaux de Saturne, où nous incarnions Jack, une intelligence artificielle avancée dotée d'un corps synthétique qui devait aider le capitaine Olivia Rhodes (Liv) à résoudre un mystère de plus en plus menaçant. Ce nouvel épisode va nous permettre de vivre la suite des aventures des deux protagonistes.

Espéré depuis longtemps, c'est le mois dernier que la date de sortie avait été enfin révélée et cela devait être le 24 août prochain. Mais voilà, comme vous allez le lire dans la traduction du communiqué officiel ci-dessous, Ready At Dawn a préféré retarder la sortie de son dernier bébé afin de pouvoir encore le peaufiner. Même si cela agace toujours, il est tout a fait louable de repousser un jeu plutôt que le sortir pas totalement terminé. Par contre, vu que la date de sortie est maintenant fixée à un vague « plus tard cette année», il est bien possible qu'il faille s'armer de beaucoup de patience pour pouvoire jouer à Lone Echo II. A noter, ce titre sera le dernier jeu PC VR à être produit par Facebook.

Le mois dernier, lorsque nous avons annoncé la date de lancement de Lone Echo II, nous avons été touchés par la vague d'amour et d'excitation. Comme beaucoup de studios de jeux ces dernières années, notre équipe a dû faire face à de nouveaux obstacles au cours du développement et a dû faire preuve d'inventivité et d'ingéniosité pour en arriver là. Nous avons travaillé dur pour offrir la meilleure expérience possible et nous sommes impatients de vous voir rejoindre Liv et Jack dans leurs aventures une fois de plus. Cependant, à mesure que nous nous rapprochons du jour du lancement, il est devenu évident que nous avions besoin d'un peu plus de temps pour peaufiner et atteindre le niveau de qualité souhaité. Par conséquent, la date de lancement de Lone Echo II sera reportée à plus tard cette année.

La décision de retarder un jeu est toujours difficile à prendre, mais nous pensons que vous méritez tous de découvrir le meilleur de ce que nous pouvons offrir.

Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.

Soyez prudents, et rendez-vous autour des anneaux de Saturne...

The Ready At Dawn Team