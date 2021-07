Lone Echo II : une sortie PC VR avec une date et cette fois c'est pour de vrai !

Sorti en 2017, Lone Echo, du studio Ready At Down racheté par Facebook en juin 2020, figure parmi les meilleurs jeux PC VR de tous les temps. Débarqué sur l'Oculus Rift CV1, il a été pour beaucoup l'élément déclencheur pour se mettre au monde merveilleux de la réalité virtuelle. Le jeu d'aventure spatiale nous permet d'incarner Jack, une unité robotique assistant le commandant de bord Olivia Rhodes, ou Liv pour les intimes, à bord de la station spatiale Kronos II. Le titre, qui n'a pas son pareil ailleurs, nous emmène dans une aventure palpitante au fin fond de l'espace en gravité zéro. Lone Echo fait figure d'exception dans le paysage de la réalité virtuelle. Il impressionne de par ses graphismes de très haute volée qui font partie aujourd'hui de ce qui se fait de mieux, un gameplay qui se déroule en apesanteur et une histoire attachante entre un robot et une humaine au réalisme saisissant. Une claque en somme et pour beaucoup un moment magique qui ne s'oublie pas. Repenser à notre première sortie dans le grand vide et cette gravité inexistante nous en donne encore des frissons. Et puis, un doublage 100 % français et de qualité est présent s'il vous plaît ! À la rédaction, il figure dans notre top trois des meilleurs jeux PC VR !

L'aventure se terminait en laissant une ouverture pour la suite, suite que nous attendons maintenant depuis 2018, et qui a été mainte fois annoncée, puis repoussée. Nous voici actuellement en 2021, soit trois ans plus tard, plus impatients que jamais. Le dernier Oculus Gaming Showcase nous faisait part de son gameplay et d'une période de sortie annoncée pour l'été 2021. Eh bien, le studio n'avait pas menti, nous avons ENFIN une date de sortie officielle. Lone Echo II, est annoncé pour le 24 août 2021 au prix de 39,99 € et sera une exclusivité Oculus Rift/Rift S, donc PC VR. Pour les possesseurs d'Oculus Quest, il faudra de ce fait passer par le câble Link ou la fonctionnalité Air Link pour pouvoir en profiter. Nous y incarnerons une fois de plus Jack, équipé de nouveaux gadgets, et retrouverons Liv au cœur des anneaux de Saturne pour une nouvelle aventure près des étoiles.

À l'occasion de cette annonce, Ready At Down propose le premier épisode au prix de 9,99 € (75 % de remise tout de même). Vous voulez un conseil ? Ce jeu est une pépite parmi les pépites. Il ne s'est quasiment jamais retrouvé en promotion, alors n'attendez pas et lancez-vous dans l'aventure !

L'expérience multijoueur du jeu, Echo VR, disponible aussi sur Oculus Quest en free to play, est reconnue dans le paysage de l'eSport. C'est actuellement la seule expérience de compétition par équipe en gravité zéro. Ceux qui achèteront l'épisode deux de Lone Echo se verront offrir un nouveau châssis pour leur avatar.

