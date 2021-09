Elex II : une nouvelle bande-annonce pour le scénario de l'Action-RPG

THQ Nordic et Piranha Bytes avaient dévoilé Elex II cet été, une suite à leur jeu de rôle et d'action datant de 2017. Cette semaine, le titre a droit à une nouvelle bande-annonce qui s'attarde sur l'histoire et le scénario de ce second volet, l'occasion de revoir Jax et Caja en action :

Elex II se déroulera pour rappel dans le monde post-apocalyptique teinté de science-fiction de Magalan, plusieurs années après que Jax ait vaincu l'Hybride. La paix est de courte durée, une nouvelle menace plane sur la planète et déchaîne les pouvoirs de l'Elex noir. Jax part en mission pour réunir des factions et lutter contre l'envahisseur tout en recherchant Dex, son fils disparu.

Elex II n'a toujours pas de date de sortie, il est attendu sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Vous pouvez retrouver le premier volet à 16,21 € sur Amazon.