BON PLAN : le PSVR 2 neuf à 480 euros, cela vous tente ?

Le PlayStation VR 2 est disponible depuis fin février et son catalogue de jeux est déjà plutôt bien rempli. En plus des exclusivités comme Synapse, Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7 ou encore Resident Evil Village, les éditeurs tiers ont suivi et les portages de titres existants, Beat Saber en tête, sont légion. A ce jour, c'est plus d'une centaine de jeux qui sont accessibles via le PlayStation Store et la liste va s'allonger dès septembre avec, entre autres, Firewall: Ultra et Crossfire: Sierra Squad.

Si le tarif du PSVR 2 n'est pas excessif au vu du matériel, il n'en reste pas moins de 600 euros, ce qui n'est pas forcément à la portée de toutes les bourses. Le marché de l'occasion permet, en moyenne, de s'offrir la bête autour des 450 euros, ce qui est déjà plus abordable mais prive l'acheteur de quelques mois de garantie.

L'offre du moment, chez Auchan, permet de cagnotter 20 % du prix du casque sur sa carte de fidélité, ce qui permet de gagner 120 euros sur le casque VR seul et pas moins de 130 sur le pack avec Horizon Call of The Mountain. Cet argent crédité pouvant être utilisé sur tout le magasin, c'est donc une belle remise qui vous fera réellement payer le casque VR 480 euros et le pack 520. Ne trainez pas trop, vous avez jusqu'à demain, 22 août, pour profiter de cette promotion.