Crossfire: Sierra Squad, une date de sortie proche pour le FPS coopératif sur PSVR 2 et SteamVR

Incontournable en Asie, le free-to-play Crossfire a tenté de se faire une place avec la version Xbox qu'est CrossfireX. Sorti en 2022, le titre a vu ses serveurs fermer en mai 2023, preuve que la sauce n'a pas pris. Smilegate Entertainment veut maintenant retenter sa chance avec Crossfire: Sierra Squad, un FPS coopératif pensé pour les appareils de réalité virtuelle.

Nous avions déjà eu l'occasion de voir son gameplay immersif en action et n'avions plus qu'à avoir une date de sortie pour nous projeter. Elle est proche, car nous avons rendez-vous le 29 août 2023 pour apprécier Crossfire: Sierra Squad sur PS5 via le PlayStation VR 2 ou sur les appareils compatibles SteamVR. Il proposera alors une soixantaine de missions jouables seul ou avec jusqu'à 3 autres joueurs, 17 types d'adversaires et 39 types d'armes, pour une variété de mécaniques intéressantes.

En plongeant dans l'action, vous découvrirez des personnages, cartes et déplacements de grande qualité, à la hauteur de ce que les fans de CROSSFIRE attendent, le tout en VR. L'action paramilitaire entre les factions rivales Black List et Global Risk dans de multiples environnements intérieurs et extérieurs, avec plus de 60 missions de campagne, vous captivera. Les 39 types d'armes dont des pistolets, des fusils, des grenades lançables (et renvoyables) et des snipers avec des mécaniques de lunette révolutionnaires vous offriront plein d'options pour vous débarrasser des 17 types d'ennemis. Vous affronterez également de l'artillerie lourde, dont des hélicoptères et des VBL dans un espace VR à 360°, alors restez bien à l'affût. Détruire vos ennemis ne sera pas aisé. Si vous avez besoin d'aide, recrutez jusqu'à 3 autres amis et jouez en coop à grande échelle !

