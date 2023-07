Firewall Ultra : date de sortie, gameplay et bonus de précommande pour le shooter du PSVR 2

Plutôt discret, le PlayStation VR 2 de Sony fait tout de même bien évidemment des heureux, et les titres continuent d'arriver petit à petit sur le casque de réalité virtuelle de la PS5. Nombreux sont les joueurs à attendre Firewall Ultra, la suite de Firewall Zero Hour qui bénéficiera de l'Unreal Engine 5 et de sa technologie d'éclairage Lumen.

L'attente ne sera plus très longue, car Sony Interactive Entertainment et First Contact Entertainment viennent d'annoncer que la date de sortie de Firewall Ultra est fixée au 24 août 2023 sur le PSVR 2. Le titre proposera pour rappel des affrontements en 4 vs 4 en PvP ou PvE, les précommandes sont déjà lancées avec la possibilité d'obtenir l'arme légendaire Reaper X75. David Jagneaux, strategic communications manager chez First Contact Entertainment, a également pris la parole sur le blog PlayStation afin de faire un gros point sur Firewall Ultra, son contenu, ses atouts ou encore ses différentes éditions :

Depuis que nous avons annoncé la sortie de Firewall Ultra, le prochain opus de la franchise Firewall, l’année dernière sur le PlayStation Blog, nous avons reçu d’innombrables messages d’encouragement de la communauté qui nous ont fait chaud au cœur. L’enthousiasme qui transparait dans vos commentaires, vos messages, vos tweets et vos publications nous pousse à faire le meilleur jeu possible.

C’est pourquoi nous sommes ravis de vous présenter notre nouvelle bande-annonce de gameplay JcJ !

Et pour continuer sur cette lancée, nous vous annonçons également que les précommandes de Firewall Ultra commencent dès aujourd’hui, pour une sortie le 24 août 2023 !

Firewall Ultra tire profit des fonctions de pointe de la réalité virtuelle du PS VR2 pour vous fournir une expérience de jeu de tir à la première personne convaincante et immersive. Cela comprend notamment le suivi du mouvement des yeux pour des fonctionnalités inédites, comme l’évitement de l’effet éblouissant d’une GSS en fermant les yeux, les incroyables retours haptiques des manettes de jeu PlayStation VR2 Sense pour un maniement d’armes plus réaliste, les retours du casque en cas de dégâts subis, l’activation des lunettes de vision nocturne et bien d’autres choses encore.

Les joueurs de Firewall Zero Hour savent que nous continuons à améliorer un jeu après sa sortie, et c’est pourquoi les commentaires de la communauté sont si importants pour nous. Nous allons donc nous pencher sur l’ajout de nouveaux contenus tels que des armes et des mercenaires, des cartes, des modes de jeu supplémentaires et peut-être même une fonction de rechargement manuel après la sortie. N’hésitez pas à consulter notre calendrier des opérations et nos modalités d’abonnement à mesure que nous approchons de la date de sortie du jeu. En attendant, nous sommes heureux de vous révéler que vous disposerez de plusieurs manières d’acquérir des variantes uniques de vos armes lorsque vous jouerez à Firewall Ultra pour la toute première fois. Ces armes uniques* seront pré-équipées d’accessoires fantastiques et d’un skin exclusif, et des versions légendaires possèderont également une apparence distincte.

* Les armes uniques requièrent de progresser dans le jeu.

Nous avons également repensé l’infrastructure interne du jeu : un salon social immersif et un stand de tir seront à découvrir dans le repaire entre les sessions, des serveurs dédiés minimiseront les pertes de connexion et un nouveau format en joueur contre joueur (JcJ) en deux manches gagnantes écourtera votre temps d’attente entre deux parties. Vous pouvez en apprendre plus en lisant ce rapport du PlayStation Blog.

Qu’est-ce que Firewall Ultra ?

Firewall Ultra est le prochain opus de la franchise Firewall, après Firewall Zero Hour, un jeu de tir de 2018 sur PS VR qui a rencontré un franc succès. Le mode de jeu JcJ principal se nomme Contrats et oppose deux équipes de quatre joueurs dans des combats tactiques serrés, lors d’un match en deux manches gagnantes sur diverses cartes.

Dans chaque partie, l’équipe des défenseurs doit protéger un ordinateur renfermant de nombreux renseignements classifiés à l’aide de gadgets et d’armes, tandis que l’équipe des attaquants tente de contourner les points d’accès sécurisés pour pirater l’ordinateur. Les outils disponibles comprennent des mines de proximité capables de prendre l’ennemi par surprise, des bloqueurs de porte pour renforcer les positions, et bien d’autres choses encore. Les attaquants doivent se déplacer prudemment sur la carte et travailler en équipe pour déchiffrer les renseignements avant la fin du temps imparti.

Dans Firewall Ultra, il est primordial de faire attention à son environnement à tout moment. Une carte extérieure nocturne, comme celle de la plateforme pétrolière vue dans la bande-annonce de gameplay, ou les recoins délabrés d’une carte intérieure, comme celle des bureaux, peuvent se révéler incroyablement sombres et dangereux. Grâce à l’éclairage dynamique et aux effets d’ombre réalistes rendus possibles par l’Unreal Engine 5, nous pouvons créer en temps réel des moments de tension et d’immersion incroyables, avec une grande fidélité visuelle.

Firewall Ultra possèdera également un mode de jeu joueur contre environnement (JcE) inédit, qui vous permettra de jouer seul ou avec jusqu’à trois autres mercenaires contre une IA ennemie meurtrière sur la carte de votre choix. C’est une toute nouvelle manière de jouer à Firewall et nous avons hâte de vous en parler plus longuement.

Une immersion à la première personne incroyable

Nous tirons profit du suivi du mouvement des yeux pour améliorer de diverses manières la jouabilité de Firewall Ultra. Par exemple, fermer les yeux vous permet d’éviter l’effet aveuglant d’une lampe. Vous pouvez également fermer votre œil non directeur en visant avec une arme pour resserrer la vue et gagner légèrement en précision. Ce sont deux réflexes naturels que les joueurs adoptent en jouant et nous voulons récompenser ceux qui s’immergent pleinement dans l’expérience.

Grâce au suivi du mouvement des yeux, vous pourrez changer rapidement d’arme sans perdre de vue le déroulement de l’action, et le rendu avec fovéation vous assurera de toujours porter un regard clair et net sur le monde grâce à l’affichage 4K HDR** du PS VR2.

Attendez de découvrir pour la première fois le rendu dynamique de l’éclairage de la lampe accrochée au canon de votre arme dans les cartes sombres. Vous n’avez encore jamais rien vu de tel.

La détection du toucher et les gâchettes adaptatives montent encore le niveau d’immersion d’un cran en vous permettant de ressentir les différences de résistance de chaque arme prise en main. Le tir au pistolet devient une expérience tout à fait différente du tir au fusil de précision, et le ressenti haptique intense du recul d’un fusil à pompe a quelque chose de viscéral. Grâce aux manettes de jeu PlayStation VR2 Sense, vous pourrez manipuler habilement un couteau pour procéder à des éliminations silencieuses, ou frimer devant vos amis. Vous pourrez même faire des signes de main réalistes à vos équipiers, ce qui améliore le réalisme tactique et l’interactivité. Les manettes de jeu PS VR2 Sense rendent l’expérience incroyablement immersive.

Nous exploitons également les extraordinaires capacités de la PlayStation 5 pour faciliter le jeu entre amis. Si vous voyez vos amis jouer à Firewall Ultra, vous pouvez immédiatement rejoindre une place libre de leur escouade depuis la carte du Game Base PS5. Les chargements sont raccourcis pour éviter les temps morts.

Détails sur la précommande

Nous tenions à récompenser la patience de nos fans en révélant des détails sur la précommande et les futures éditions disponibles de Firewall Ultra.

Vous pourrez choisir entre l’édition Standard de Firewall Ultra à 39,99 €, qui inclut l’accès complet au jeu, et l’édition Digital Deluxe à 59,99 €. En précommandant Firewall Ultra avant la sortie, vous accédez à l’une de nos armes légendaires favorites : le Reaper X75. C’est valable pour la précommande de l’édition Standard ou Digital Deluxe.

L'édition Digital Deluxe de Firewall Ultra inclut l'accès au téléchargement intégral du jeu, le déverrouillage anticipé de quatre mercenaires (Fang, Meiko, Node, Skip), quatre tenues de mercenaires (pour ceux déverrouillés), quatre camouflages d'arme et le pass d'opé (accès au contenu complet d'une opération future, date encore à définir). Toute précommande permet de recevoir l'arme légendaire Reaper X75 en jeu.

Ceux qui achètent l’édition Digital Deluxe recevront le déverrouillage anticipé de quatre mercenaires (Meiko, Skip, Fang et Node, à découvrir ci-dessus) qui inclut leurs compétences uniques ainsi que des tenues alternatives. Cette édition contient également quatre camouflages d’arme, qui peuvent être appliqués aux armes personnalisables de jeu, et vous donne accès au pass d’opé*** d’après-sortie de Firewall Ultra.

Nous sommes impatients de vous retrouver en jeu à la sortie de Firewall Ultra sur PS VR2, le 24 août. N’oubliez pas que les précommandes sont déjà disponibles et que vous pouvez obtenir de quoi équiper votre escouade pour le mois prochain !

** Consiste de deux écrans OLED 2000×2400

*** Accès au contenu complet d’une future opération (date à déterminer).