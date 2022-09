Firewall Ultra : la suite de Firewall Zero Hour annoncée sur PSVR 2 !

Le PSVR 2 arrive à grands pas et l'actualité avec. First Contact Entertainment, le développeur de Firewall Zero Hour nous dévoile sa suite directe. Pour rappel ou tout simplement pour ceux n'y ayant jamais joué, Firewall Zero Hour est un jeu de tir tactique multijoueur VR sortie en 2018 sur le PSVR premier du nom. Niveau Gameplay, celui-ci se rapproche d'un certain Rainbow Six Siege (ce dernier étant plutôt prévu pour être joué assis). Le titre a reçu de bonnes critiques, certains n'hésitant pas à qualifier le titre de Killer-App du PSVR ! Il est encore (plus de 4 ans après) régulièrement mis à jour et la saison finale sortie il y a quelques mois témoigne de l'envie des développeurs de passer le flambeau à la next-gen.





Firewall Ultra, exclusivité PSVR 2, se déroulera cinq ans après les évènements du précédent volet et introduira de nouveaux contenus, tout en reprenant ce qui faisait la force du premier. Preuve par les faits, les lieux existants de Zero Hour seront remastérisés, comprenant une révision complète des textures et l'ajout de nouvelles zones.



Le studio nous promet beaucoup plus d'options d'armement, d'équipements, ainsi qu'un niveau de personnalisation plus poussé. First Contact nous promet également une expérience PvE entièrement nouvelle et d'autres cartes et armes après le lancement du titre.



Les fonctionnalités du PSVR 2 seront mises à profit, telles que le suivi des yeux, le rendu fovéal, le retour haptique et des déclencheurs adaptatifs. L'utilisation du suivi oculaire nous permettra (dixit les développeurs) de changer d'arme de manière intuitive et de faire apparaître les indicateurs du HUD. En parlant d'armes, la résistance des gâchettes des contrôleurs PSVR 2 permettra des effets d'armes beaucoup plus tactiles et réalistes lors des tirs. Par contre, rien n'a été dit sur la sensation de poids et toucher (tenir réellement une arme), donc wait and see…



Bien que le jeu soit affiché sur le PlayStation Store, aucune date de sortie ni aucun prix n'ont été communiqués, même si nous savons que Firewall Ultra est prévu pour début 2023.