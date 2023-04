Firewall Ultra saura aussi satisfaire les joueurs hardcore via une mise à jour post-lancement

Firewall Ultra est certainement le FPS compétitif le plus attendu du PlayStation VR 2, à côté du déjà excellent Pavlov. Lors de notre interview, le Strategic Communications Manager chez First Contact Entertainment, David Jagneaux, expliquait pourquoi le studio avait opté pour un rechargement automatique, s'attirant les foudres des puristes de la VR et du motion gaming. Le PDG du studio, Hess Barber, a annoncé qu'il sera possible de choisir entre un rechargement manuel et automatique via un nouveau mode Ultra qui sera déployé après le lancement du jeu.

C'est dans un commentaire sur YouTube que cette confirmation a eu lieu, précisément sur la chaîne de Gamertag VR :

En voici la traduction :

Un « mode Ultra » pour les joueurs hardcore sera disponible après le lancement du jeu. Celui-ci inclura des rechargements manuels, des tirs amis ainsi que la désactivation de l'aide à la visée. Destiné aux joueurs professionnels, il s'agira d'un mode distinct de notre système de matchmaking principal. Le rechargement manuel ne remplacera pas le rechargement automatique. Les deux cohabiteront et chacun pourra choisir le mode de jeu qu'il préfère.

En revanche, rien ne dit si le lancer de grenades se fera de manière automatique (via le suivi des yeux et l'appui d'un bouton) ou manuelle, nous avons questionné le PDG à ce propos et mettrons à jour l'article si nous en obtenons la réponse.

