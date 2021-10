Weird West : date de sortie et trailer de gameplay pour l'Action-RPG ultra-immersif du fondateur d'Arkane Studios

Raphael Colantonio, ancien président et fondateur d'Arkane Studios, a lâché son bébé pour créer une nouvelle équipe appelée WolfEye Studios en 2019. Le développement de son premier titre avec cette entreprise fut assez rapide, car nous apprenons aujourd'hui la date de sortie de son Weird West, son Action-RPG en vue top down dans un Far West pas comme les autres, où nos actes et nos choix traceront notre destin.

Ce sera pour le 11 janvier 2022 sur PC via Steam, PS4 et Xbox One, avec bien évidemment la possibilité de jouer sur PS5 et Xbox Series X|S via la rétrocompatibilité. Toute précommande sera récompensée par l'obtention de Calamity, un cheval à la capacité d'inventaire doublée par rapport à notre monture de base.

Ce brave canasson leur donnera une longueur d'avance au début de l'aventure en doublant la taille de leur inventaire, en leur permettant de fuir même quand l'ennemi est à leurs trousses et de voyager plus rapidement pour réussir les objectifs chronométrés. Les sacoches harnachées à la selle de Calamity sont remplies d'objets essentiels comme des kits de crochetage, des bandages, des outils et un jeton d'amélioration doré : l'As de Pique.

Sinon, Raphael Colantonio a pris la parole dans une bande-annonce de gameplay pour parler des 5 personnages jouables à incarner et à déplacer à tour de rôle sur la mappemonde, de la grande liberté faisant que le jeu se rapproche presque d'une simulation immersive, de l'ingéniosité dont il faudra faire preuve pour effectuer des actions en apparence impossible et plus encore. Déjà un digne successeur pour Disco Elysium ? Affaire à suivre !

