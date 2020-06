Weird West : histoires interconnectées et mort permanente, des détails sur le gameplay du jeu du fondateur d'Arkane

Weird West sera le premier jeu de WolfEye Studios, en collaboration avec l'éditeur fou Devolver Digital. Et WolfEye Studios n'est autre que la nouvelle équipe du fondateur d'Arkane Studios, Raphael Colantonio, et de l'ancien producteur exécutif de la même firme, Julien Roby.

Nous savions déjà qu'il s'agirait d'un Action-RPG en vue top down au Far West avec des héros hors du commun, maniant le pistolet face à des créatures fantastiques. L'histoire variera selon les protagonistes que nous suivons, mais aussi en fonction des choix qui façonneront le monde qui nous entoure. Le titre a fait un passage au PC Gaming Show pour nous remontrer son premier trailer (sérieusement) et nous apporter quelques scènes de gameplay inédites sur des commentaires de Raphael Colantonio.

Il explique qu'il y aura ainsi cinq personnages dont les histoires seront interconnectées, et que nous pourrons incarner à tour de rôle, les uns après les autres. Et quand nous changeons de protagoniste, le précédent reste dans l'univers et peut être recruté dans notre équipe. Il y aura également une sorte de mort permanente pour nos compagnons, car s'ils meurent et ne sont pas ranimés à temps, ils trépassent pour de bon, même s'ils pourraient revenir plus tard sous la forme de mort-vivant. Et si notre personnage principal décède, il peut visiblement revenir dans la partie, mais les conséquences de son échec sont définitives. Tout ce système est encore trouble, mais WolfEye veut garder des cartouches pour plus tard.

Côté gameplay, attendez-vous à des séquences de shoot utilisant deux joysticks via les manettes, et un système de ralentissement du temps à faire évoluer au fil de nos compétences. Weird West n'est pas prévu avant 2021 sur PC, mais une démo sera disponible dans les prochains mois.