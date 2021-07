Weird West : du gameplay et des versions PS4 et Xbox One pour l'A-RPG par des anciens d'Arkane Studios

Raphaël Colantonio et Julien Roby ont quitté Arkane Studios pour fonder WolfEye Studios en 2019, et cette nouvelle équipe sortira en fin d'année son premier titre, Weird West, un jeu de rôle et d'action au Far West qui avait été dévoilé lors des Game Awards 2019. Cette semaine, le titre a droit à de nouvelles informations.

Devolver Digital, éditeur de Weird West, partage en effet une nouvelle bande-annonce de gameplay de l'Action-RPG et annonce que le titre sera disponible dans le courant de l'automne 2021 sur PC, mais également sur PlayStation 4 et Xbox One. Les joueurs sur consoles pourront donc eux aussi profiter de ce titre qui nous emmènera à la conquête de l'Ouest, mais dans une ambiance de dark fantasy qui mettra en scène des hommes de loi, des bandits et des monstres. Le joueur devrait faire des choix qui impacteront l'univers du jeu avec un système de mort permanente pour les compagnons du héros.

Pour une date de sortie précise, il faudra repasser, Weird West arrivera en fin d'année sur PC, PS4 et Xbox One, vous pouvez déjà retrouver des cartes PSN sur Amazon.