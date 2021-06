Far Cry 6 : Ubisoft rassure quant aux versions PS4 et Xbox One, et dévoilera du gameplay prochainement

Far Cry 6 est un jeu ambitieux, à la première personne et en monde ouvert, qui sortira aussi bien sur les consoles de nouvelle génération que les anciennes. Bien évidemment, Ubisoft a mis en avant du gameplay tournant sur une machine récente, la Xbox Series X, le rendu devrait être sensiblement le même sur PS5, mais les joueurs s'inquiètent du résultat sur PS4 et Xbox One.

Il faut dire que Cyberpunk 2077, un titre similaire à Far Cry 6, mais développé par CD Projekt, avait fait grand bruit à son lancement, les versions d'ancienne génération étant catastrophiques à la sortie du jeu. David Grivel d'Ubisoft Toronto officiant en tant que lead game designer, a quand même tenu des propos rassurants lors d'un entretien accord à VGC. Le titre tourne en 4K à 60 fps sur PS5 et Xbox Series X|S, et les concessions seront maigres pour les versions PS4 et Xbox One :

Nous visons vraiment une qualité maximale sur toutes les plateformes. Au fil des semaines et des mois à venir, nous allons certainement commencer à en montrer davantage sur différentes plateformes. Ce que je peux dire, et je ne peux pas aller autant dans les détails sur les spécifications ou des choses comme ça, c'est que sur les deux consoles de génération précédente et sur la nouvelle génération Xbox Series et PS5, le jeu fonctionne bien. Un détail que je peux ajouter à propos de la nouvelle génération est qu'elle nous a permis de faire tourner le jeu à 60 fps et en 4K, ce qui est vraiment cool. Je le teste sur des kits de développement au studio et je peux certainement voir cela comme une bonne chose pour la nouvelle génération, mais cela ne veut pas dire que la génération précédente est abandonnée de quelque manière que ce soit. Nous sommes vraiment très prudents à ce sujet. Nous vous montrerons donc plus de détails et d’informations très bientôt. Mais oui, nous nous soucierons de toutes les plateformes, à la fois ancienne génération, nouvelle génération et même PC, Stadia, Luna et tout cela.

D'ici le 7 octobre prochain, date de sortie de Far Cry 6, nous devrions donc revoir le jeu d'Ubisoft sur la plupart des plateformes, de quoi rassurer les joueurs qui n'ont pas encore mis la main sur une PlayStation 5 ou une Xbox Series X|S. Vous pouvez précommander le jeu en édition limitée à 64,99 € sur Amazon.

