Far Cry 6 : Ubisoft clarifie (enfin) la situation, la 4K au rendez-vous uniquement sur les consoles Xbox ?

Il y a quelques jours, Ubisoft a profité de sa présentation Forward pour lever le voile (officiellement) sur Far Cry 6 par le biais d'un trailer CGI qui nous présentait l'antagoniste de ce nouvel opus. La vidéo en question se terminait sur l'annonce de la date de sortie et les quelques mentions d'usage.

Sauf que l'une de ces mentions a attiré l'attention et a fait couler beaucoup d'encre. En effet, nous pouvions y lire que seules les Xbox One X et Xbox Series X proposeraient de la 4K Ultra HD. Une affirmation très vite reprise sur les réseaux sociaux pour alimenter la guerre des communautés de joueurs qui y fait rage.

En effet, pour certains, c'était la preuve que les consoles de Sony ne pourraient pas faire tourner le jeu en 4K. Une explication qui ne tient pas compte des versions PC et Stadia. Pour d'autres, c'est une simple question de nomenclature, Microsoft parlant de « 4K Ultra HD » là où Sony, pour la PS4 Pro notamment, utilisait généralement le terme « 4K HDR ». Certains pensaient simplement à une phrase marketing « placée » par Microsoft. En effet, chaque constructeur peut mettre une mention en fin de trailer, Sony et Google ont choisi les traditionnels copyrights et Microsoft aurait possiblement opté pour cette formulation afin d'indiquer que la Xbox One et la Xbox One S ne proposeront pas cette résolution.

Nous n'aurons sans doute jamais l'explication. Néanmoins, nous avons enfin eu une clarification d'Ubisoft, qui s'est exprimé auprès de Cultured Vultures :

Pour clarifier, Far Cry 6 sera disponible en 4K sur PS5, PS4 Pro et PC. Plus de détails seront communiqués prochainement.

Oui, les versions PS4 Pro, PS5 et PC seront bel et bien jouables en 4K. Si la déclaration ne mentionne pas Stadia, la plateforme de cloud gaming devrait bien proposer du 2160p également. Quant à la PS4 Pro, elle ne devrait pas offrir cette résolution nativement ; elle pourrait aussi se baser sur une résolution plus faible, comme pour le dernier épisode, qui tournait en 1620p.

Far Cry 6 est attendu pour le 18 février 2021 sur Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4, PC et Stadia. Le titre est disponible en précommande à partir de 59,99 €.

Lire aussi : Far Cry 6 : Ubisoft fait le point sur l'intrigue, les différentes éditions et bonus de précommande, une interview de Giancarlo Esposito diffusée