Far Cry 6 : son histoire sera finalement bien politique, le directeur Navid Khavari explique pourquoi

La semaine dernière, Ubisoft a enfin présenté comme il se doit Far Cry 6, de sa date de sortie à son personnage principal Dani Rojas en passant par son gameplay explosif à tous points de vue, l'éditeur souhaitant cette fois nous mettre dans la peau d'un ou une véritable guérillero au sein de l'état dictatorial fictif de Yara. Oui, avec une île en proie à la révolution aux décors typés Amérique centrale, il ne faut pas trop de réflexion pour comprendre que Cuba a servi de source d'inspiration. Pour autant, une polémique s'est dégagée de cette annonce concernant le soi-disant caractère apolitique du jeu, bien que le directeur Navid Khavari ait simplement déclaré qu'avec son jeu il « ne veut pas faire une déclaration politique sur ce qui se passe à Cuba en particulier », ce qui est légèrement différent.

Plutôt que de voir le feu se répandre, Navid Khavari a de nouveau pris la parole hier soir, cette fois sur le site officiel d'Ubisoft pour une déclaration bien plus claire sur le caractère politique de Far Cry 6, qui le sera donc sans pour autant pointer du doigt spécifiquement Cuba. Voici une traduction de sa déclaration :

Notre histoire est politique.

Une histoire sur une révolution moderne doit l'être. Il y a des discussions dures et pertinentes dans Far Cry 6 sur les conditions qui mènent à la montée du fascisme dans une nation, les coûts de l'impérialisme, le travail forcé, la nécessité d'élections libres et équitables, les droits des LGBTQ+, et plus encore dans le contexte de Yara, une île fictive des Caraïbes. Mon objectif était de permettre à notre équipe d'être intrépide dans l'histoire que nous racontions, et nous avons travaillé incroyablement dur pour y parvenir au cours des cinq dernières années. Nous avons également essayé d'être très prudents dans la manière dont nous avons abordé nos inspirations, qui incluent Cuba, mais aussi d'autres pays du monde qui ont connu des révolutions politiques dans leur histoire.

Dans notre approche, nous nous sommes assurés de rechercher des créateurs et des collaborateurs pour notre équipe qui peuvent parler personnellement de l'histoire et des cultures des régions qui nous ont inspirés. Nous avons également fait appel à des experts et des consultants pour examiner l'histoire du jeu plusieurs fois au cours du projet pour nous assurer qu'il était raconté avec sensibilité. Ce n'est pas à moi de décider si nous avons réussi, mais je peux dire que nous avons absolument essayé.

Les conversations et les recherches effectuées sur les perspectives de ceux qui ont combattu les révolutions à la fin des années 1950, au début des années 1960 et au-delà se reflètent absolument dans notre histoire et nos personnages. Mais si quelqu'un cherche une déclaration politique simplifiée et binaire spécifiquement sur le climat politique actuel à Cuba, il ne la trouvera pas. Je viens d'une famille qui a subi les conséquences de la révolution. J'ai débattu de la révolution à table toute ma vie. Je ne peux parler que pour moi, mais c'est un sujet complexe qui ne devrait jamais se résumer à une seule citation.

Ce que les joueurs trouveront, c’est une histoire dont le point de vue tente de saisir la complexité politique d’une révolution moderne et actuelle dans un contexte fictif. Nous avons tenté de raconter une histoire avec de l’action, de l’aventure et du cœur, mais qui n'a pas non plus peur de poser des questions difficiles. Far Cry est une marque qui, dans son ADN, cherche à avoir des thèmes matures et complexes équilibrés avec légèreté et humour. L’un n’existe pas sans l’autre et nous avons tenté de parvenir à cet équilibre avec soin. Mon seul espoir est que nous soyons disposés à laisser l'histoire parler d'elle-même avant de se forger une opinion ferme sur ses réflexions politiques.

Merci pour la lecture.

Navid Khavari

Directeur narratif, Far Cry 6