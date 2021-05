Far Cry 6 : date de sortie, présentation de Dani Rojas, gameplay et crocodile de compagnie pour l'épisode placé sous le signe de la guérilla

À moins que vous ayez raté notre article en début de semaine concernant la statuette en fuite Lions of Yara de Far Cry 6, vous n'ignorez sans doute pas que l'insider à l'origine de cette fuite avait également déclaré qu'une bande-annonce serait diffusée en fin de semaine pour le FPS d'Ubisoft. Eh bien, les plans de l'éditeur n'ont pas changé puisque c'est bien ce qu'il nous annonce, petit teaser à l'appui, avec évidemment quelques paroles d'El President, le dictateur Antón Castillo régnant sur Yara et qui servira d'antagoniste, incarné par Giancarlo Esposito.

C'est donc ce vendredi 28 mai à 18h30 que sera lancé le livestream ci-dessous, qui donnera lieu à la diffusion d'une première bande-annonce de gameplay. Bon, après la polémique ayant entouré la révélation de celle d'Assassin's Creed Valhalla avec une communication identique, vous savez donc à quoi vous attendre cette fois, à moins que la leçon ait été retenue. Espérons qu'une date de sortie soit annoncée dans la foulée, à moins qu'elle soit gardée au chaud pour l'Ubisoft Forward à venir lors de l'E3. Dans tous les cas, le communiqué officiel parle de la « fin d'année », il faudra se montrer patient.

Vous noterez également que Far Cry 6 est désormais affublé du label « A Ubisoft Original » introduit avec The Division Heartland et qui devrait être apposé à toutes les productions développées par l'éditeur désormais.

Plusieurs éditions de Far Cry 6 sont disponibles en précommande dont une dite limitée proposée par Amazon au prix de 64,99 € sur PS4. Le jeu sortira donc pour rappel sur cette dernière, mais également sur PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Stadia.

Mise à jour : finalement, c'est sur un compte à rebours de 30 minutes que s'est ouvert le live de révélation du gameplay. Encore un peu de patience et profitez des visuels en provenance de Yara ! Après un premier quart d'heure plutôt orienté propagande et montrant les beaux côtés de l'île, la révolution est en marche pour nous montrer l'envers du décor.

Malgré les fuites, c'est donc seulement maintenant que nous découvrons officiellement le gameplay de Far Cry 6, qui nous emmènera donc sur Yara, une île en monde ouvert qui va nous faire rentrer dans la peau d'un ou une véritable guérillero, Dani Rojas, pouvant au choix être un homme ou une femme (la version féminine est mise en avant pour la promotion) et qui a eu droit à sa propre vidéo d'introduction.

Bon, si vous avez déjà joué à un précédent épisode, vous ne serez pas dépaysés, puisque ça défouraille à tout va à grands coups de mitrailleuse, fusil, pistolet, lance-grenades et autres armes classiques comme un arc, avec tout un aspect crafting à l'aide de tout ce qui passera sous notre main, bien aidé par un inventeur un peu barré nommé Juan. Parmi cet armement moins conventionnel, nous retrouverons un lanceur de disques (l'un des bonus de précommande) qui mettra bien l'ambiance « Hey Macarena! ». Tout aussi mortel, il sera possible de s'équiper d'une sorte de sac à dos / jetpack composé de divers éléments, tels que des bombonnes de gaz afin d'incendier les alentours et des tubes lance-missiles qui transformeront Dani en véritable « one (wo)man army » pour nous faire vivre une véritable guerre asymétrique.

Si ça ne suffit pas, pourquoi ne pas équiper votre véhicule de fusils anti-chars ? Il y aura du choix dans notre moyen de locomotion, entre motos, chevaux et apparemment même des tracteurs et des tanks. Et à l'inévitable question « Can You Pet the Dog? », la réponse est oui ! Notre compagnon canin fera parfaitement office de distraction pour passer dans le dos de l'ennemi pour l'envoyer six pieds sous terre. Plus étonnant, c'est un crocodile que nous pourrons dresser afin de l'envoyer au combat, en plus de le caresser et de l'habiller avec des fringues. La folie n'aura pas de limite et les forces d'El President n'ont qu'à bien se tenir ! D'ailleurs, tout comme lui, il sera possible de fumer le cigare.

Ubisoft compte bien nous faire vivre une pleine expérience de guérilla, avec tout ce que cela implique, des camps secrets bien cachés où nous pourrons jouer aux dominos en passant par les opérations de sabotage. Cela donne envie et nous pourrons découvrir tout cela à compter du 7 octobre 2021, date de sortie de Far Cry 6.

