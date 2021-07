Chernobylite : les versions PS4 et Xbox One datées avec une vidéo entre gameplay et images réelles

Après plusieurs mois en Early Access, les joueurs sur PC vont pouvoir découvrir la version finale de Chernobylite la semaine prochaine, mais une grosse partie de la communauté attend surtout avec impatience la sortie de la version pour consoles de salon, qui doit arriver dans la foulée.

Eh bien, l'attente ne sera pas longue, car The Farm 51 vient d'annoncer aujourd'hui que la date de sortie de Chernobylite est fixée au 7 septembre 2021 sur PlayStation 4 et Xbox One. Pour rappel, la version PS4 aura droit à son édition physique grâce à All In! Games, qui sera lancée le même jour. Sur Xbox One, il faudra se contenter d'une version dématérialisée sur le Microsoft Store. Des versions PS5 et Xbox Series X|S sont également attendues, mais plus tard dans l'année.

Pour accompagner la bonne nouvelle, les développeurs partagent une bande-annonce de Chernobylite qui mélange séquences de gameplay et images en prises de vue réelles, montrant que le studio a remodélisé en 3D avec soin la zone d'exclusion autour de la centrale nucléaire et les environs de Prypiat, tout en y rajoutant une dimension fantastique pour étoffer le scénario. Tout cela sera à découvrir dans les prochains jours et semaines sur ordinateurs et consoles. Vous pouvez également retrouver la série Chernobyl de HBO à 15,69 € sur Amazon.