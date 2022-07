No More Heroes 3 : une date de sortie précise pour les versions PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S

Sorti sans grand bruit à l'été dernier sur Switch, No More Heroes 3 ne va pas rester exclusif à la console de Nintendo très longtemps. XSEED, Marvelous et Grasshopper Manufacture ont confirmé plus tôt cette année que cette dernière aventure de Travis Touchdown débarquerait sur les autres plateformes du moment en 2022.

Sortez vos calendriers, la date de sortie de No More Heroes 3 vient d'être calée en Amérique du Nord au 11 octobre 2022 sur PC via Steam et le Microsoft Store, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et au 14 octobre en Europe. Il sera compatible Smart Delivery chez Microsoft, mais rien n'est dit sur l'upgrade next-gen du côté de chez PlayStation. Pour le reste, rien de neuf sous le soleil, cette version multiplateforme sera comme prévue améliorée avec des graphismes, un framerate et des temps de chargement optimisés.



La Day One Edition étasunienne ne sera sinon pas disponible en Europe, mais une sortie en boîte est tout de même prévue sur consoles de salon : le jeu coûtera 59,99 € et sera livré avec une pochette revisitée par Yusuke Kozaki, 3 cartes illustrées, et un poster double-face représentant Travis et sa moto Demzamtiger. En attendant l'ouverture des précommandes, vous pouvez acheter la version Switch à partir de 40,99 € sur Amazon.fr.

