No More Heroes 3 annoncé sur PC, PlayStation et Xbox avec des améliorations et une grosse édition physique

La franchise No More Heroes est née sur la Wii de Nintendo, et même si le premier volet a eu droit à un portage sur PS3 et Xbox 360, le second opus et le dernier titre No More Heroes 3 restent exclusifs aux machines du constructeur japonais. Mais bonne nouvelle, ce troisième jeu va prochainement être porté sur d'autres plateformes !

XSEED Games et Grasshopper Manufacture viennent en effet d'annoncer que No More Heroes 3 sortira en fin d'année 2022 sur PC (Steam et Microsoft Store), PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Ces nouvelles versions bénéficieront de graphismes améliorés en haute définition, d'un framerate plus élevé et de temps de chargement plus rapides. Les studios proposeront sur consoles de salon une édition physique Day One avec le jeu, un artbook de 70 pages à couverture souple, un CD avec des morceaux de la bande originale et une plaque d'immatriculation Santa Destroy, le tout livré dans une boîte avec une illustration signée Yusuke Kozaki.

Pour une date de sortie ou une bande-annonce de ces nouvelles versions, il faudra patienter encore un peu, mais un visuel de l'édition physique a déjà été dévoilé. No More Heroes 3 est pour rappel sorti à l'origine sur Switch, il est vendu 44,99 € sur Amazon.