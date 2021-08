No More Heroes 3 : bandes-annonces de lancement et un mot de Suda51 sur la fin de la franchise

Les joueurs l'auront attendu longtemps, mais il vient enfin de sortir. No More Heroes 3 est disponible depuis cette semaine en exclusivité sur Nintendo Switch, le titre est toujours développé par Grasshopper Manufacture et conçu par Suda51, le studio partage donc plusieurs bandes-annonces de lancement.

La première est à découvrir ci-dessus, Travis nous raconte sa vie pendant 1m30, avec ce qu'il faut de gameplay. Mais Suda51 a concocté une version Director's Cut de la bande-annonce de lancement, plus longue, plus drôle et avec un caméo de Takashi Miike à la toute fin. Simple blague en lien avec le jeu ou teasing d'une adaptation en film live-action par le célèbre réalisateur japonais borderline ? Enfin, une troisième bande-annonce, encore différente, est partagée par Nintendo France, ces deux autres vidéos sont à retrouver sur la seconde page.

Mais ce qu'il faut retenir, c'est le message de Suda51 partagé sur les réseaux sociaux. Le concepteur annonce le lancement de No More Heroes 3 FINAL BOUT - All-Out Galactic War!, un titre à rallonge, mais le Japonais souligne le mot « FINAL », car oui, il s'agit bien du dernier volet de la franchise NMH et la fin des aventures de Travis Touchdown. Suda51 dit donc au revoir à la licence, à son héros et à toutes ces années passées à développer cette trilogie.

